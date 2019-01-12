Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye Emekliler Derneği'ne 'tefecilik' operasyonu: Borç batağındaki emeklileri hedef almışlar /12 Ocak 2019 11:30

Türkiye Emekliler Derneği'ne 'tefecilik' operasyonu: Borç batağındaki emeklileri hedef almışlar

Adana'da borç batağına düşen ve bankalardan kredi çekemeyen emeklileri, tefecilik yöntemiyle dolandırdıkları iddia edilen Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şube Başkanı M.K.'nın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden M.K. ve bir işletmeci tutuklandı.

SHABER3.COM

Adana'da borç batağına düşen ve bankalardan kredi çekemeyen emeklileri, tefecilik yöntemiyle dolandırdıkları iddia edilen Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şube Başkanı M.K.'nın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden M.K. ve bir işletmeci tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şubesi yöneticilerinin, tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla harekete geçti.
Ekipler, şüphelileri yakalamak için Adana ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Yüreğir Şube Başkanı M.K.'nın da aralarında bulunduğu yönetim kurulu üyeleri ile odun ve kömür satışı yapan bir firmanın işletmecisi olan F.G. yakalandı. Şube Başkanı M.K., iki dernek yöneticisi, kadın sekreter ve işletmeci F.G.'nin evlerinde yapılan aramada da 5 bin fatura ve fiş bulundu. Polis bazı evrakların arkasında, 'Ben bu fişle odun ve kömür aldım' yazısı olduğunu tespit etti. Şüpheliler ise suçlamaları kabul etmedi.


Emniyete götürülen şüphelilerin, özellikle derneğe kayıtlı borç batağındaki emekli vatandaşları tuzaklarına düşürdükleri ortaya çıktı. Borcu olan kişilere faizle para vermeyi teklif eden şüphelilerin bir odun-kömür işletmecisiyle ortak hareket ettiği saptandı. Sorguya alınan dernek yöneticilerinin, kömür satıcısı ile işbirliği yaparak, ellerinden maaş kartlarını aldıkları emeklilere kömür satmış gibi fatura kestiği, fatura bedelini taksit taksit tahsil edilip, paranın bir bölümünü zimmetlerine geçirdiği belirlendi.
İşlemlerinin ardından mahkemece çıkarılan şüphelilerden dernek başkanı M.K. ile firma sahibi F.G. tutuklanırken, diğer kişiler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye Emekliler Derneği'ne 'tefecilik' operasyonu: Borç... Sonraki Haber >>

İlginç soygun kameralara yansıdı!

İlginç soygun kameralara yansıdı!

Telefon kullanırken arabanın altında kaldı

Telefon kullanırken arabanın altında kaldı

Çöl ortasındaki rallide ilginç kaza

Çöl ortasındaki rallide ilginç kaza

Kızını montunun kapüşonundan çekerek sürükledi

Kızını montunun kapüşonundan çekerek sürükledi

Okyanus ortasında günlerdir yanıyor

Okyanus ortasında günlerdir yanıyor

Motoru bir türlü yakalayamadılar

Motoru bir türlü yakalayamadılar

Ülkeyi karıştıran görüntüler

Ülkeyi karıştıran görüntüler

Yemin törenine damga vurdu

Yemin törenine damga vurdu

Otoyolda feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Otoyolda feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Paraşütçü hortuma kapıldı

Paraşütçü hortuma kapıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:14:45