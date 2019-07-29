Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye elektrikte dünya zam şampiyonu oldu /29 Temmuz 2019 10:04

Türkiye elektrikte dünya zam şampiyonu oldu

Türkiye, OECD ülkeleri arasında elektriğe en çok zam yapan ülke oldu. 2003 yılından bu yana elektriğe yüzde 307 zam yapıldı.

SHABER3.COM

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri içinde enerji fiyatlarının en çok artığı ülke olduğunu açıkladı.

Son 16 yıllık dönemde elektrik, gaz ve yakıt dahil olmak üzere ortalama enerji fiyatları 3 katı aşkın artış gösterdiğine vurgu yapılan açıklamada, elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesinin artışlardaki etkileri de irdelendi. Açıklamada, faturalarda gizleme hazırlığı yapılan dağıtım bedelinin 2009'dan bu yana 5 kat arttığı ortaya konuldu.

Sözcü'nün aktardığı habere göre OECD'nin elektrik, gaz ve yakıt fiyat değişimlerini dikkate alarak hazırladığı tüketici fiyatları bazlı enerji endeksinde Türkiye açık ara zam şampiyonu oldu.

OECD'nin 2015'i baz alarak gerçekleştirdiği enerji endeks çalışmasına göre, 2003 yılında 36.6 değerine sahip olan Türkiye'nin endeks değeri Mayıs 2019'da 148.8'e çıktı. Aynı dönemde OECD ortalamasında artış yüzde 75 düzeyinde kalırken, Türkiye'de ise artış oranı yüzde 307 olarak gerçekleşti.
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