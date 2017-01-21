Türkiye El Bab'ı Esed güçlerine bırakıp çekiliyor mu?

Lübnanlı bir gazeteci, Rusya ile Türkiye'nin anlaşması neticesinde TSK'nın El Bab'dan çekileceğine, kenti Suriye ordusunun IŞİD'den kurtaracağını duyurdu.





Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), El Bab'a yönelik harekâtında bugün 5 kayıp verirken, önemli bir iddia ortaya atıldı.





Lübnanlı gazeteci Hüseyin Murtaza'nın Twitter hesabından gönderdiği mesajlara göre, Rusya ile anlaşan Türkiye, El Bab'a yönelik operasyonunu bitirerek bölgeden çekilecek.





Anlaşma kapsamında, El Bab'ı IŞİD'den Suriye ordusunun kurtaracağı iddia ediliyor.





Gazetecinin diğer iddiası da, Astana'dan sonra Rusya ile Türkiye'nin, Nusra Cephesi'ni birlikte vurmak konusunda anlaştığı.