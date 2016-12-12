Türkiye ekonomisi uzun aradan sonra ilk kez küçüldü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyüme verisini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,8 küçüldü. 2015 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 29,885 TL, 11,014 dolar olarak hesaplandı. Bu yılın birinci ve ikinci çeyrek büyüme oranları ise yüzde 4.5 olarak açıklanmıştı.











Türkiye ekonomisine etkisi üçüncü çeyrekte ortaya çıktı. 27 çeyrektir kesintisiz olarak büyüyen ekonomi, 2016'nın üçüncü çeyreğinde yüzde 1.8 küçüldü. En son 2009 küresel krizinin üçüncü çeyreğinde küçülme yaşanmıştı.





Ekonomi 2016’nın birinci çeyreğinde yüzde 2.3, ikinci çeyreğinde ise 3.1 büyümüştü. Ekonomi 2015 yılında yüzde 4 büyümüştü.





Bankalar üçüncü çeyrek için büyüme tahminlerini yüzde 1.4 daralma ve 2.7 büyüme arasında tahmin ediyorlardı. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistler ise yüzde 0.3 genişleme bekliyordu.





Ekonominin 7 sene sonra ilk kez daralmasında turizm gelirlerinin ciddi biçimde düşmesinin etkisi bulunuyor.







