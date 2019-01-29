Türkiye Ekonomi liginde küme düşecek

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) revize ettiği son “Ekonomik Görünüm Raporu”nda Türkiye ile ilgili “büyük daralma” beklediği vurgusuyla yansıttığı senaryoyu, büyüme tahmini rakamları da kanıtladı. IMF'nin internet sitesinde yayınladığı verilere göre, Türkiye ekonomisi 2023 yılına kadar istediği büyüme rakamlarını yakalamayacak. 2017 yılında 851.5 milyar dolarlık gayri safi yurtiçi hasılayla (GSYİH) dünyanın en büyük 17'nci ekonomisi olan Türkiye, 2018'de 713.5 milyar dolarla Hollanda ve Suudi Arabistan'ın ardından 19. sıraya gerileyecek. 2018 GSYİH rakamlarının mart ayında açıklanması bekleniyor.









BİZİM İÇİN BÜYÜMEYİ REVİZE ETTİ









IMF'nin öngörüleri doğru çıkarsa bu yıl 631 milyar dolarlık milli gelirle İsviçre'nin gerisinde kalarak 20'nci sıraya düşeceğiz. Oysa Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda 2018 yılı için 763, 2019 içinse 795 milyar dolarlık GSYİH hedefleniyor. IMF, 22 Ocak'ta yenileyerek Davos Zirvesi'nde sunduğu Ekonomik Görünüm Raporu'nda, bu yıl Türkiye'de “büyük daralma” beklediğini belirterek gelişmekte olan Avrupa için büyüme öngörüsünü 1.3 puan düşürerek yüzde 0.7'ye, 2020 içinse 0.4 puan düşürerek yüzde 2.4'e indirmişti.





HAYALLER 2023'TE İLK 10'A GİRMEK





Kurdaki artış Türkiye'nin büyük ekonomiler sıralamasını da değiştirecek. IMF'nin öngörüsü gerçekleşirse, 2023 yılında en büyük 10. ekonomi olma hayali de suya düşecek. Çünkü Türkiye, 5 yıl sonra 958.3 milyar dolarlık milli gelirle 18'inci sırada yer alacak..Türkiye, sıralamada 2012, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında 17'nci, 2013 ve 2014 yıllarında ise 16'ncı sırada bulunuyordu.