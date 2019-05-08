‘Türkiye diktatörlüğe doğru savruluyor’

Avrupa Parlamentosu’nda liberal grubun lideri ve eski Belçika Başbakanı Guy Verhofstadt, "Türkiye’nin diktatörlüğe doğru savrulduğunu" öne sürdü ve seçim yenileme kararının Avrupa Birliği müzakerelerinin yürütülmesini imkânsız hale getirdiğini söyledi.







Avrupa Birliği ve birliğe üye bazı ülkeler, YSK’nın Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yeniden yapılması kararını eleştiren açıklamalar yaptı.





Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Federica Mogherini, “Özgür, adil ve şeffaf bir seçim süreci sağlamak herhangi bir demokrasi için hayatidir ve Avrupa Birliği’yle Türkiye arasındaki ilişkilerin merkezindedir.” dedi.





Mogherini, AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'le birlikte yaptığı ortak açıklamada, daha önceden sonuçları tescil edilen İstanbul seçimlerinin olağanüstü itirazlar sonucunda yenilenmesine karar verildiğinin altını çizerek, "çok siyasileştirilmiş bir bağlamda" alınan bu geniş kapsamlı kararın kamuoyu önünde irdelenmesi için gecikmeden gerekçeli kararın yayınlanması çağrısında bulundu.





Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da, YSK’nın kararını AB müzakereleriyle ilişkilendirdi. "Demokratik seçimleri kabullenmeyenlerin AB’de yeri yoktur" diyen Kurz, Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana hızlı adımlarla AB’den uzaklaştığını öne sürdü ve "Türkiye’de fikir ve basın özgürlüğü sistematik şekilde sınırlanıyor" ifadesini kullandı.





Alman Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas kararı eleştirdi ve "Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı tavır ve verdiği karar bizim açımızdan şeffaf değil ve anlaşılmaz" dedi. "İstanbul Belediye Başkanının seçimine sadece Türk seçmenlerin iradesi karar vermeli" diyen Maas, Federal Hükümetin açısından önceliğin, demokratik ilkelere uyulması ve şeffaf seçim koşulları olduğunu açıkladı.





Karara tepki gösterenler arasında Fransa da vardı.





Fransız hükümeti Türk yetkililere demokratik ilkelere, çoğulculuğa, adalete ve şeffaflığa saygı duyması çağrısında bulundu.





Yüksek Seçim Kurulu 4 karşı 7 oyla 31 Mart’taki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve 23 Haziran’da yenilenmesine karar vermişti.