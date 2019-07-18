Rusya'nın Suriye'ye gönderdiği özel kuvvetlerle, İdlib bölgesinde muhalif gruplara karşı savaşan Suriye ordusuna fiili destek verdiği iddia edildi. Türkiye destekli muhalif grupların çatı örgütü Suriye Ulusal Özgürleştirme Cephesi'nin sözcüsü Naci Mustafa, Rus subayların uzun zamandır cephe gerisinden keskin nişancılar ve tanksavarlar kullanarak operasyonları yönlendirdiğini, ancak ilk kez doğrudan cephedeki çatışmalara müdahil olduğunu kaydetti.





Naci Mustafa Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Rus özel kuvvetleri şu an cephede. Ruslar şu anda doğrudan müdahale ediyorlar" dedi. Esad'a bağlı birliklerin geçen hafta muhaliflerin eline geçen stratejik öneme sahip Humaymat Tepeleri'ni geri almak için yaptığı operasyonların sonuçsuz kaldığını ve bölgenin Rus kara gücünün desteğiyle geri alınabildiğini belirten Mustafa, "Esad güçleri ilerleyemeyince Rusya bölgeye 200 sortilik bombardıman düzenledi, ardından doğrudan müdahale etti" diye konuştu. Sözcü, Rusya'nın İdlib'de sadece başarısız olmakla kalmadığını, savaşı kaybetme tehlikesiyle de karşı karşıya olduğunu savundu.





Suriye ordusu, İdlib bölgesini ele geçirmek için yaklaşık iki aydan bu yana sürdürdüğü askeri operasyonlarda bir süredir ilerleme kaydedemiyor. Bu durum gözlemciler tarafından, Rusya'nın Suriye iç savaşına müdahil olduğu 2015 yılından bu yana lehine değiştiremediği nadir durumlardan biri olarak değerlendiriliyor.





"Türkiye'den gelen silahlar"





Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) İdlib vilayetindeki bileşenlerinden Ceyşül İzze'nin lideri Cemil Salih de Rus askerlerin cephede savaştığı iddialarına destek vererek, "Suriye ordusu kendisini bir krizin içinde buldu ve Rus birliklerini cepheye davet etmeye mecbur kaldı" diye konuştu. Salih, Rusya ve Esad rejiminin yaptıkları topçu atışları ve bombardımanların boyutuyla orantılı olarak büyük alanları ele geçirmeyi umduklarını, muhaliflerin güç ve motivasyonunu hafife aldıklarını kaydetti.





Reuters'a konuşan ve ismi açıklanmayan muhalifler ise Türkiye'den gönderilen ve aralarında güdümlü tanksavar füzelerinin de bulunduğu silahların Ruslar için çatışmaların maliyetini artırmakla kalmayıp aynı zamanda kara saldırılarının püskürtülmesine yardımcı olduğunu belirtti.





ÖSO bileşenlerinden Nasır Ordusu'nun sözcüsü Muhammed Raşit ise şimdiye dek Rusya öncülüğündeki saldırılara katılmayan İran destekli Şii milislerin de cepheye katılmaya başladığını belirtti. Raşit, "Takviye kuvvet getiren İranlılar şu anda pek çok cephede savaşıyor" ifadesini kullandı.





(Deutsche Welle Türkçe)





