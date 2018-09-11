Samanyolu Haber /Spor / Türkiye deplasmanda 3-2 galip /11 Eylül 2018 03:29

Türkiye deplasmanda 3-2 galip

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta deplasmanda İsveç'i 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 yendi.

SHABER3.COM

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2'nci Grup karşılaşmasında Türkiye deplasmanda İsveç'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 mağlup etti. Millilere galibiyeti getiren golleri 51'inci dakikada Hakan Çalhanoğlu ile 88'inci ve 90+1'inci dakikada Emre Akbaba attı. Mücadelede İsveç'in gollerini ise 34'üncü dakikada Thelin ile 49'uncu dakikada Claesson kaydetti.
14'üncü dakikada Oğuzhan'ın ceza sahası dışından attığı şut kaleci Olsen'de kaldı.

20'inci dakikada Mehmet Topal'ın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Cenk Tosun açısını kaybetti. Cenk'in pasıyla ceza sahası çaprazında topla buluşan Cengiz'in şutu auta gitti.

29'uncu dakikada Thelin'in indirdiği topu, Kaan Ayhan'dan önce konrol eden Berg kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sinan Bolat, kalesini terk ederek topa müdahale etti. Dönen top Claesson'un önünde kaldı. Bu oyuncunun aşırtma vuruşu kaleyi bulmadı.

34'üncü İsveç öne geçti. Larrson'un uzu pasıyla arka direkte topla buluşan Augustinsson Thelin'i gördü. Thelin'in kafa vuruşunda top direkten oyun alanına geri geldi. Aynı oyuncu dönen topta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

49'uncu dakikada İsveç farkı 2'ye çıkarttı. Zeki'den kaptığı top sonrası hareketlenen Claesson'un uzak mesafeden yaptığı vuruş ağlara gitti:2-0.

51'inci dakikada Mehmet Topal'ın pasıyla ceza sahası çaprazında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun yerden sert şutu ağlara gitti:2-1.

88'inci dakikada ceza sahası dışında duvar pasını Emre'den alan Cenk tosun içeri doğru tekrar pasını Emre bıraktı. Emre topu alır almaz şutu ve top ağlarda: 2-2

90+1'inci dakikada sol kanattan gelişen Türkiye atağında Serdar Gürler ortaladı. Ceza sahası içerisinde Emre Akbaba'nın kafa vuruşu ağlara gitti:2-3.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Türkiye deplasmanda İsveç'i 3-2 mağlup etti.

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