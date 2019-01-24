Türkiye’de tutuklu avukatlar için 30 ülkede protesto eylemleri





"24 Ocak Dünya Tehlikedeki Avukatlar Günü" çerçevesinde Türk büyükelçilikleri ve konsoloslukları önünde yapılan gösterilere çok sayıda hukukçu katıldı.





Hukukçular, Türkiye’de hukukun üstünlüğü ilkesinin yok edildiğine, yargının yürütmenin emrine girdiğine dikkat çekerek çok sayıda avukatın hala hapiste olmasını ‘büyük skandal’ olarak değerlendirdi.





Geçen sene Mısır’lı avukatlar için kampanya yürüten meslektaşları bu yılki programlarını Türkiye’ye ayırdı. Aralarında Londra, New York, Amsterdam, Brüksel gibi şehirlerin bulunduğu bir çok merkezde Türkiye’nin diplomatik temsilciliklerinin önüne gelen protestocular sadece mesleklerini icra ettikleri için 570 avukatın tutuklandığını, 1480’inin çeşitli soruşturmalara uğradığını ve 79’unun çok uzun hapis cezaları aldığına işaret etti.

24 Ocak için hazırlanan ve ‘Türk ve Kürt avukatlarla dayanışma’ adını taşıyan rapor 2015’de katledilen Tahir Elçi’ye saygıyla başlıyor. 20 sayfalık rapor OHAL sırasında çıkarılan KHK’larla 4 hukuk derneğinin kapatıldığını vurguluyor.





Tutuklu gazeteciler için yapılan programlara Avrupa Demokrat Avukatlar Birliği, Demokrasi ve İnsan Hakları Avukatları Avrupa Birliği, Avrupa Baroları İnsan Hakları Enstitüsü, Hollanda Avukatlar Birliği ve İngiltere Kolombiya Avukatlar Grubu destek veriyor.

Dünyaca ünlü Brezilyalı karikatürist Carlos Latuff da Türkiye’li avukatlar için çizdi.







