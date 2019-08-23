Türkiye’de tutuklu Alman vatandaşlarının sayısı 62’ye çıktı

Sol Parti Milletvekilleri Sevim Dağdelen ve Gökay Akbulut’un soru önergesine yanıt veren Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de cezaevlerinde bulunan Alman vatandaşlarının sayısında artış olduğunu duyurdu.





Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Andreas Michaelis’in verdiği yanıta göre, son 6 ay içinde Türkiye’de tutuklu Almanların sayısı 47’den 62’ye yükseldi. Ayrıca, 38 Alman vatandaşına da Türkiye’den çıkış yasağı getirildiği ifade edildi.





KESİN OLARAK TESPİT EDİLEMEDİ

Alman vatandaşlarından kaçının siyasi gerekçelerle cezaevinde tutulduğu ya da ülkeden çıkışına izin verilmediği ise bilinmiyor. Alman Dışişleri, kovuşturmaların siyasi olup olmadıklarının kesin olarak tespit edilememesi nedeniyle bu konuda bir istatistik tutulmadığını belirtiyor.





Alman Dışişleri verilerine göre ise Türkiye’ye giriş yapmalarına izin verilmeyen Almanların sayılarında azalma oldu. 2017 yılında Türkiye’ye girmesine izin verilmeyen Alman vatandaşlarının sayısı 95 iken, geçen yıl bu rakamın 80’e düştüğü, bu yıl içinde ise dokuz Alman’ın Türkiye sınırından geri çevrildiği belirtildi. Sınırdan geri çevrilme vakalarının tamamının Alman hükumet yetkililerine bildirilmediği için bu rakamların kesin olmadığı da vurgulandı.





TÜRKİYE POLİTİKASINI SERTLEŞTİRME ÇAĞRISI

Sol Parti Milletvekili Gökay Akbulut, Alman hükumetinin Türkiye politikasında daha sert bir tutum izlemesi gerektiğine işaret ederek, “Türkiye’nin belirli kişileri siyasi rehin olarak adlandırılan şekilde tutma konusunda deneyimli” diye konuştu.





Sol Parti Meclis Grubu Başkan Vekili Sevim Dağdelen ise Almanya hükumetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “Yakınlaşma siyasetinden” vazgeçmesi gerektiğini belirterek, “Erdoğan gerilimi körüklemeye devam ederken Almanya’nın diplomatik şefi ellerini kavuşturmuş bekliyor” dedi.