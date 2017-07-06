Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’de insan hakları savunucularına toplu gözaltı /06 Temmuz 2017 08:47

Türkiye’de insan hakları savunucularına toplu gözaltı

Türkiye’nin önde gelen insan hakları savunucuları kurumlarının yöneticileri ve üyeleri Büyükada’da insan hakları savunucularının korunması programı kapsamındaki toplantıda gözaltına alındı.

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İnsan hakları savunucularının korunması programı kapsamında toplantılar yapmak üzere İstanbul Büyükada’da bir araya gelen Türkiye’nin önde gelen insan hakları savunucuları gözaltına alındı. Aralarında Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser’in de bulunduğu 12 insan hakları savunucusu önce Büyükada Polis Merkezi’ne götürüldü.

Dün sabah saatlerinde yaşanan olayı akşam kamuoyu duydu. Büyük bir gizlilik içerisinde yürütülen soruşturmada avukatlara ve gözaltına alınanların yakınlarına dahi “kısıtlılık” kararı olduğu gerekçesiyle bilgi verilmedi.

Türkiye’deki önde gelen insan hakları savunucuları kurumlarının yöneticileri ve üyeleri Büyükada’da insan hakları savunucularının korunması programı kapsamında meslek içi eğitim toplantısı düzenledi.

Toplantılar sürerken insan hakları savunucularının oteline gelen polis bir ihbar olduğu gerekçesiyle toplu gözaltı işlemi uyguladı.

Habere göre polis, Yurttaşlık Derneği’nden Nalan Erkem, Kadın Koalisyonu’ndan İlknur Üstün, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Veli Acı, İnsan Hakları Gündemi Derneği’nden Günal Kurşun, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği’nden Nejat Taştan, Yurttaşlık Derneği’nden Özlem Dalkıran, eski Mazlum Der’li aktivist Şeyhmus Özbekli ile toplantılara moderatörlük yapan Ali Garawi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların yakınlarına dahi haber verilmezken akşam saatlerinde tesadüfen öğrenilen gözaltı işlemine karşı avukatlara da bilgi verilmedi. Büyükada’da Polis Merkezi’nde tutulan insan hakları savunucularının hangi suç isnadı ile gözaltında tutulduğuna ilişkin dahi bilgi verilmedi. Gözaltına alınanların ne kadar tutulacağına ilişkin de bilgi verilmedi.

Gözaltına alınanların sayısının 12 olduğu öğrenilirken 8 kişi gece saatlerinde polis merkezinden minibüse bindirilerek götürüldü. Hak savunucuları minibüse bindirilirken polisin çok sıkı önlem alması dikkat çekti. 8 hak savunucusunun Anadolu yakasındaki çeşitli karakollara götürüleceği iddia edilirken toplantıya yurtdışından katılan 2 yabancı hak savunucusunun da aralarında olduğu 4 kişinin ise adada tutulacağı öğrenildi.
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