Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’de de çok tüketilen içeceğe yasak yolda /18 Temmuz 2019 21:59

Türkiye’de de çok tüketilen içeceğe yasak yolda

Türkiye de dahil olmak üzere dünya üzerinde bolca tüketilen "enerji içeceklerine" yasak yolda... İngiltere Sağlık Bakanı'nın taslak olarak hazırladığı karar, İngiliz basınına sızdı. Taslak metinde, yüksek oranda kafein ve şeker barındıran içeceklerin 16 yaşın altındakilere satılmayacağına yönelik adımlar atılacağı belirtiliyor.

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İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock’ın yakında kamuoyuna ve kabineye açıklayacağı “enerji içeceği” yasağı İngiliz basınına sızdı… Hancock’ın aşırı şeker ve kafein barındırdığı gerekçesiyle gençlere enerji içeceği satışını yasaklamayı öngören tasarının detayları ortaya çıktı.

Hancock, İngiliz Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir danışma kurulu oluşturduğunu ve enerji içeceklerinin gençlere satışının yasaklanması gerektiğini söyledi. 16 yaşının altındakilere enerji içeceği satışı yapılmasının önüne geçilmesini öngören taslakta Hancock’ın, “Bu plan hükümette ve iş dünyasında tartışma oluşturabilir. Fakat çocuklarda obeziteyle mücadele etmek için hükümet yüksek oranda şeker barındıran içeceklerin satışına müdahale etmeli. Danışma sonrasında çocuklara enerji içeceği satışlarının durdurulmasının bu konuda atılabilecek önemli bir adım olduğunu öngörüyoruz” ifadesini kullandığı vurgulandı.
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