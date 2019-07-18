Türkiye’de de çok tüketilen içeceğe yasak yolda

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock’ın yakında kamuoyuna ve kabineye açıklayacağı “enerji içeceği” yasağı İngiliz basınına sızdı… Hancock’ın aşırı şeker ve kafein barındırdığı gerekçesiyle gençlere enerji içeceği satışını yasaklamayı öngören tasarının detayları ortaya çıktı.





Hancock, İngiliz Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir danışma kurulu oluşturduğunu ve enerji içeceklerinin gençlere satışının yasaklanması gerektiğini söyledi. 16 yaşının altındakilere enerji içeceği satışı yapılmasının önüne geçilmesini öngören taslakta Hancock’ın, “Bu plan hükümette ve iş dünyasında tartışma oluşturabilir. Fakat çocuklarda obeziteyle mücadele etmek için hükümet yüksek oranda şeker barındıran içeceklerin satışına müdahale etmeli. Danışma sonrasında çocuklara enerji içeceği satışlarının durdurulmasının bu konuda atılabilecek önemli bir adım olduğunu öngörüyoruz” ifadesini kullandığı vurgulandı.