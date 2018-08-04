Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye de ABD'li bakanların Türkiye'deki mal varlığını donduracak /04 Ağustos 2018 14:32

Türkiye de ABD'li bakanların Türkiye'deki mal varlığını donduracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Arkadaşlarıma talimat veriyorum. ABD'nin Adalet ve İçişleri Bakanları'nın Türkiye'deki mal varlığını donduracağız, varsa...' dedi. Erdoğan, ABD yönetimiyle çözülemeyecek hiçbir şey olmadığını da belirtti.

SHABER3.COM

Ankara Spor Salonu'nda yapılan AKP Kadın Kolları Kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin yaptırım kararı için "Biz dün akşama kadar sabrettik. Ben de bugün arkadaşlarıma talimatı yolluyorum. Amerika'nın Adalet ve İçişleri Bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız, varsa" dedi.

'SAYIN TRUMP OYUNA GELDİ'

"Türkiye bu yaklaşımla terbiye edilemez" diyen Erdoğan "Bu sadece evangelist ve siyonist bir yaklaşımdır. Sayın Trump burada çok büyük bir oyuna gelmiştir. Bu oyunu Sayın Trump'ın bozması gerekir" diye konuştu.

ABD'nin yaptırım kararı için "stratejik ortaklığa yakışmıyor" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Altı kez Amerika'ya girip çıkan Halk Bankamızın Genel Müdür Muavinini tutuklamak suretiyle kalkıp da bizimle bir takasa girme. Amerika'nın özellikle son İzmir'deki papaz Brunson olayıyla alakalı attığı adım bir stratejik ortağa yakışmayacak bir adımdır."

ABD İLE ÇÖZÜLEMEYECEK BİR ŞEY YOK

Erdoğan kongre salonunda yaptığı konuşmada, "Ne Amerika yönetimiyle ne de diğer ülkelerle aramızda çözülemeyecek hiçbir şey olmadığını düşünüyoruz" dedi. ABD ile müttefikliğe vurgu yapan Erdoğan, "Muhataplarımızın bir süredir sergilediği o fevri tutumdan vazgeçerek diplomasi kanallarına geri döneceğine inanıyorum" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye de ABD'li bakanların Türkiye'deki mal varlığını... Sonraki Haber >>

'Siz yürüdükçe onlar çatlayacak'

'Siz yürüdükçe onlar çatlayacak'

Suudi Arabistan'da kar yağdı

Suudi Arabistan'da kar yağdı

Suudi Arabistan'da kar yağdı

Suudi Arabistan'da kar yağdı

ABD'de duruşmada susmayan mahkumun ağzı bantlandı

ABD'de duruşmada susmayan mahkumun ağzı bantlandı

15 Temmuz'u böyle kurgulamışlar

15 Temmuz'u böyle kurgulamışlar

İnanan sarsılsa da bütün bütün devrilmez

İnanan sarsılsa da bütün bütün devrilmez

Yolda yürüyen kadın öğretmene tekmeli saldırı

Yolda yürüyen kadın öğretmene tekmeli saldırı

Damat - Soylu çatışmasında sıcak temas!

Damat - Soylu çatışmasında sıcak temas!

Mendil satan çocuğa zabıta dayağı iddiası

Mendil satan çocuğa zabıta dayağı iddiası

Rize'de alt yapı çöktü ... Sel her şeyi götürdü

Rize'de alt yapı çöktü ... Sel her şeyi götürdü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:23:59