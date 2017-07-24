Samanyolu Haber /Gündem / "Türkiye bunu yapsaydı..." /24 Temmuz 2017 10:28

"Türkiye bunu yapsaydı..."

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford Türkiye'nin S-400 füzeleri almadığını söyleyerek, "Bunu yapmış olsalardı, bu durum kaygı verici olurdu ancak yapmadılar" dedi.

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ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almadığını ancak Ankara'nın söz konusu füze sistemini almış olması halinde bu durumun Washington için kaygı verici olacağını ifade etti.

Dunford, Colorado eyaletinin Aspen kentinde her yıl düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'nda, NBC televizyonuna mülakat verdi.

SAVUNMA SİSTEMİ

Türkiye’nin Rusya'dan S-400 ileri teknoloji hava savunma sistemi satın aldığına yönelik haberlerin sorulması üzerine Orgeneral Dunford, "Bu yönde yapılan haberler doğru değil. Türkiye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın almadı. Bunu yapmış olsalardı, bu durum kaygı verici olurdu ancak yapmadılar." dedi.

'SON AŞAMAYA GELİNDİ'

Rusya, bugüne kadar S-400 sistemini sadece Çin’e satarken, Türkiye ve Hindistan ile de görüşmeye devam ediyor. Salı günü Savunma Bakanı Fikri Işık, Rusya’dan S-400 alınması ile ilgili olarak görüşmelerin devam ettiğini ve anlaşmanın son aşamasına gelindiğini açıklamıştı.
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