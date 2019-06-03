Türkiye bunu tartışıyor: YSK kararından vazgeçti

YSK’nin dün aldığı soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin 23 Haziran’daki seçimlerde de görevlerine devam etmesi kararıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerinin yenilenme gerekçeleri art arda düşmüş oldu.





YSK, SUÇ DUYURUSUNU GERİ ALDI





FOX TV’nin özel haberine göre, YSK İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunu geri aldı. YSK’nin bayramdan sonra Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) İlçe Seçim Kurulları’nın hâkim olan başkanları hakkında “sandık kurulu üyelerinin memur olmayan kişilerden oluşturulması” hususunda sorumlu oldukları iddiasıyla başvuru yapacağı bildirildi. Haberde YSK’nin bu kararına ilişkin, “İlçe Seçim Kurulu başkanları hâkim ve onlarla ilgili soruşturmayı yürüten yer HSK. HSK hâkimlerle ilgili soruşturmayı yürütecek ama HSK’nin seçim müdürleriyle ve kurulun diğer üyeleriyle, memurlar veya diğer partili üyeleriyle bir soruşturma yürütme hakkı yok. Bu durumda YSK’nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunun, memurlarla ve partili üyeleriyle ilgili bölüm kadük kalmış oluyor. Suç duyurusu çekildiğine göre bu kişilere bir suç isnadı yapılamamış oluyor” denildi.