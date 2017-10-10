Türkiye bir yere sürükleniyor ama ... Nereye









Gazetenin İstanbul Muhabiri Mehul Srivastava imzalı haberde, önce krizdeki gelişmeler özetleniyor ve "krizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı geçen yıl düzenlenen darbe girişimden sonra başlatılan kovuşturmalar ABD vatandaşları ve çalışanlarının tutuklanmasına yol açarken, Türkiye'nin batılı müttefikleriyle ilişkilerinin nasıl kötüleştiğinin altını çizdiği" yorumu yapılıyor.





Haberde görüşlerine yer verilen ABD'nin eski Ankara Büyükelçilerinden James Jeffrey "Hiçbir Amerikan yönetimi, karşısındaki ülke ne kadar önemli olursa olsun böyle bir baskı altına alınmaya izin vermez. Bu, Türk sistemi içinde ABD'yi bilerek hedef alan unsurlarla ilgili bir anlaşmazlık. Ve bu Erdoğan ve Trump seviyesinde çözümlenmeli. Rusya'da bile atmadığımız çok alışılmadık bir adım bu" diyor.





Financial Times, Erdoğan'ın özellikle geçen yılki başarısız darbe girişiminden sonra daha milliyetçi ve batı karşıtı bir tutum takınmasıyla, Türkiye'nin ABD'yle ilişkilerinin bir süredir kötüye doğru gittiğini yazıyor.





'Gülen, Suriye ve Zarrab'





Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'nin Fethullah Gülen'i iade etmemesine, Washington'ın Suriye'deki Kürt militanlara desteğine ve İran'a yönelik ambargoları İran'a altın satarak deldiği iddia edilen hem İran hem de Türk vatandaşı bir işadamının ABD'de tutuklu olmasına öfke duyduğunu söylüyor.





Türkiye ve ABD arasındaki vize krizine geniş yer ayıran Financial Times, konuyu "ABD'nin Türkiye'yle ilişkilerinde işler kötüleşiyor" başlıklı haberinde ve başyazılarından birinde ele aldı.





Financial Times, uzmanlara göre Batı'yı düşman olarak göstermenin iç destek anlamında Erdoğan'ın işine yaradığını, ancak vize krizinin piyasalara etkisinin Erdoğan'ın politikalarının ekonomiye yönelttiği tehdidi gösterdiğini vurguluyor. Haber şöyle devam ediyor;





"ABD'li yetkililer bir süredir özel sohbetlerde Erdoğan'ın davranışına kızıyordu, ancak terörle mücadele gibi konularda bu güçlü liderle ilişkiye devam ediyordu. ABD Başkanı Donald Trump geçen ay 'Erdoğan'ın dostu olduğunu' söylemişti. Ancak Washington'ın Türkiye'nin davranışı karşısında sabrı tükeniyor gibi görünüyor".





Haberde yorumuna yer verilen Türkiye'nin eski AB Büyükelçisi Selim Kuneralp de "Bu daha önce hiç görülmemiş bir şey. Bir Türk diplomatı olarak hizmet verdiğim onyıllar boyunca bir ülkenin Türkiye'ye vize yasağı koyduğunu hatırlamıyorum. Bu durumun hemen sakinleştirilmesi gerekiyor. Ancak Erdoğan gerilimi azaltmaya alışık bir lider değil, en azından hemen" diyor.