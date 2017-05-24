Samanyolu Haber /Gündem / 'Türkiye bir toplama kampı, kimi nerede alıkoyacakları belli değil' /24 Mayıs 2017 17:03

'Türkiye bir toplama kampı, kimi nerede alıkoyacakları belli değil'

Yazar Aslı Erdoğan, bugünkü Türkiye ile Nazi iktidarının başlangıcındaki Almanya arasında paralellikler gördüğünü belirtti. Erdoğan, "insanların artık ne zaman ve neden alıkonulacağı belli değil" dedi.

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Yazar Aslı Erdoğan, Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından verilen Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri töreninde, Alman haber ajansı dpa'ya Türkiye'deki gelişmelere yönelik açıklamalarda bulundu. "Türkiye ne yönde ilerliyor?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, bugünkü Türkiye ile Nazi iktidarının başlangıcındaki Almanya arasında paralellikler gördüğünü ifade etti.

Yazar Erdoğan, "Birçok benzerlik var, tabii farklılıklar da. Bunu itiraf etmeliyim zira karşılaştırmalar her daim tehlikelidir. Ancak gerçekten tüm hızımızla totaliter bir tek adam rejimine doğru dümen kırıyoruz" dedi.

"Yakında yarım bir cümleden bile tutuklanacağız"

Erdoğan açıklamasında hukukun işlememesi durumunda tehlikenin özellikle artacağını belirterek, Türkiye'nin hali hazırda bir "toplama kampına" dönüştüğünü söyledi.
"İnsanların ne zaman ve neden alıkoyulacaklarını, ne zaman çıkabileceklerini ya da çıkıp çıkamayacaklarını bilmediklerini" söyleyen Erdoğan, "Muhtemelen yakında yarım cümleler, yarım tırnak işaretleri, yarım virgüller yüzünden tutuklanacağız. İnanın bana daha kötü bir zaman yaşamadım" dedi.

"Umuttan bu kadar konuşulması, umutsuzluğu gösteriyor"

Ödüllü yazar Erdoğan söz konusu şartlar altında bir sanatçının sanatsal faaliyetlerini de yapamadığını belirterek, "Pek tabii ki bir sanatçı, başına bir tabanca dayanmışken, arya söyleyemez. Kim böylesi bir ortamda edebiyat ya da sanatla uğraşabilir ki? Tabii ki bu, yaşamaya devam etmemiz için tek dayanağımız. Umuda yönelik o kadar çok konuşuluyor ki, sadece bu bile aslında ne kadar umutsuz olunduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazar ve yöneticilerine açılan davada, "örgüt üyeliği”, "örgüt propagandası” ve "halkı kışkırtma” suçlamalarıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen ve tutuksuz yargılanan Aslı Erdoğan için yurt dışına çıkış yasağı bulunuyor.

Dün gece İstanbul'da düzenlenen ödül töreninde, Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB) tarafından her yıl verilen “Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri sahiplerine takdim edildi.

Bu yıl Düşünce ve İfade Ödülleri'nde Yayınevi Ödülü Evrensel Basım Yayın'a, Yazar Ödülü Aslı Erdoğan'a, Emek Ödülü Elazığ'daki Batı Kitabevi'nin kurucusu Hanifi Batı'ya, Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel Ödülü ise Cumhuriyet Kitap Eki'nin Genel Yayın Yönetmeni'yken tutuklanan yayıncı ve gazeteci Turhan Günay'a verildi.
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