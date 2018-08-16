Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye bir Alman vatandaşını daha tutukladı /16 Ağustos 2018 20:19

Türkiye bir Alman vatandaşını daha tutukladı

Türkiye, bir Almanya vatandaşını 'terör propagandası' yaptığı iddiasıyla tutukladı.

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Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak ise durumu doğrulayarak, Ankara'daki Büyükelçiliğin konuyla ilgileneceği açıklamasını yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı kaynakları, bugün Türkiye'de bir Alman vatandaşının 'terör propagandası' yaptığı iddiasıyla tutuklandığını açıkladı.

ARD'ye konuşan Almanya Dışişleri yetkilisi, "Durumdan haberdarız. Ankara'daki elçiliğimiz, destek için harekete geçti" şeklinde konuştu.

Yetkili, 46 yaşındaki Alman vatandaşının, Elazığ'da yaşayan annesini ziyaret etmeye gittiği sırada gözaltına alındığını ve ardından tutuklandığını söyledi.

DPA ajansına konuşan zanlının avukatı, Türkiye kökenli Alman vatandaşın, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandığını iddia etti.

Tutuklanan kişinin, daimi olarak Hamburg kentinde yaşayan 46 yaşında bir erkek olduğu aktarıldı.
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