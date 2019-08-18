Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye bakın hangi konuda AB içinde ikinci oldu /18 Ağustos 2019 13:04

Türkiye bakın hangi konuda AB içinde ikinci oldu

CHP'li Ağbaba, “İktidarın ‘Kriz bizi etkilemez’, ‘Dünyanın en büyük 3. ekonomisi biziz’ açıklamalarının gerçeklikle alakasının olmadığı resmi verilerce kanıtlanmıştır” dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Genel Koordinatörü Veli Ağbaba, Türkiye’nin işsizlik verilerini değerlendirdi. Türkiye’de son bir yılda 888 bin kadının işsiz kaldığına, AB ülkeleri arasında genç işsizliğin sürekli yükseldiği ikinci ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çeken Ağbaba, “İktidarın ‘Kriz bizi etkilemez’, ‘Dünyanın en büyük 3. ekonomisi biziz’ açıklamalarının gerçeklikle alakasının olmadığı resmi verilerce kanıtlanmıştır” dedi.

Evrensel'de yer alan habere göre Türkiye’nin işsizlik verilerine ilişkin açıklama yapan Ağbaba, “Bakan Albayrak, ‘Türbülanstan çıktık, şahlanış dönemine girdik’ demesine rağmen son işsizlik verileri AKP iktidarının son bir yılda ülkeyi nereye sürüklediğinin en büyük kanıtıdır” dedi. Ağbaba, Mayıs 2018’de 3 milyon 136 bin olan mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısının Mayıs 2019’da 1 milyon 21 bin artarak 4 milyon 157 bine yükseldiğine, bu oranın bir önceki yılın aynı ayına göre 3,1 puan artarak 12,8’e yükseldiğine dikkat çekti. Ülkede son bir yılda işsiz sayısının Sakarya ilinin nüfusu kadar arttığını söyleyen Ağbaba, “Türkiye’de geniş tanımlı işsiz sayısı ise 7 milyonu aşmıştır. Türkiye’de geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyonluk nüfusu ile Lübnan’ı geride bırakmıştır” dedi.

İlk 6 ayda 642 bin yeni işsiz

Ağbaba İŞKUR istatistiklerinin de benzer bir şekilde vehameti gözler önüne serdiğini belirterek,  Ocak 2019 yılında kayıtlı işsiz sayısının 3 milyon 775 bin 660’dan Haziran ayında 4 milyon 417 bin 814’ye yükseldiğini, yılın ilk 6 ayında işsiz sayısının 642 bin arttığını kaydetti.

"Bizi kıskanan AB ülkelerinde işsizlik düşüyor"

Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış işsizliğin, Mayıs’ta yüzde 7,5'e indiğini belirten Ağbaba, işsizliğin Temmuz 2008'den bu yana görülen en düşük seviyede gerçekleştiğini söyledi. AB bölgesinde işsizlik rakamları düşme eğilimindeyken Türkiye’de artan bir seyir izlediğine dikkat çeken Ağbaba, “İktidarın ‘Kriz bizi etkilemez’, ‘Dünyanın en büyük 3. ekonomisi biziz’ açıklamalarının gerçeklikle alakasının olmadığı resmi verilerce kanıtlanmıştır” dedi.

"Sanayi üretimindeki düşüş yeni işsizlerin habercisi"

Türkiye’nin Cumhuriyet tarihinin en büyük işsizlik problemini yakıcı bir şekilde hissettiğini belirten Ağbaba, işsizliğin sürekli olarak artmasında ki asıl etkenin iktidarın başkanlık sistemi ile plansız, tüketime dayanan ve üretimden yoksun ekonomi politikaları olduğunu söyledi. Yer altı ve üstü tüm kamuya ait varlıkların özelleştirmesi ve üretimi yok sayan politikaların işsizliğin artmasında en önemli etkenlerden olduğunu kaydeden Ağbaba,  sanayi üretim endeksinde Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 düşüşün işsizliğin daha da artacağını gösterdiğini belirtti.

Genç işsizliği sürekli artıyor

AB ülkeleri arasında ortalama genç işsizliğinin yüzde 15 civarında olduğunu belirten Ağbaba, AB ülkeleri arasında İzlanda’dan sonra işsizliğin sürekli arttığı ikinci ülke olduğunu söyledi. Ağbaba, “2008 küresel finans krizinden birinci dereceden etkilenen ülkeler genç işsizliği istikrarlı bir şekilde azaltmayı başarırken, Türkiye’de genç işsizlik oranı 2015 yılında yüzde 18,6 oranında iken 4 yılda 4,7 puan artışla % 23,3 e yükselmiştir. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı ise yüzde 24’ yükseldi” dedi.

"Kriz en çok kadınları etkiledi"

Ağbaba ,ekonomik krizin en çok kadınları etkilediğini belirterek, İş-Kur verilerine göre 2018 Haziranında 1 milyon 343 bin kadın işsiz sayısının 888 bin artarak 2 milyon 231 bine ulaştığını belirtti. TÜİK verilerine göre kadın işsizliğinin yüzde 12,4’ten yüzde 14,9’a, genç kadın işsizliğinin yüzde 23,2’den yüzde 27’ye yükseldiğine dikkat çeken Ağbaba, verilerin AKP iktidarında kadınların iş gücü piyasasında hızlı bir şekilde uzaklaştırıldığı gösterdiğini belirtti. Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 34,4 seviyesinde olduğunu belirten Ağbaba, bu rakamın OECD ülkeleri arasında en düşüğü olduğunu belirtti.
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