Türkiye Avusturya arasında yeni kriz....

Ankara ile Viyana arasındaki gerginlik nedeniyle Avusturya askerleri NATO ülkeleriyle birlikte tatbikat yapamayacak ve Avusturya ittifakın önemli ortaklık programlarına katılmayacak. ‘Die Welt' gazetesinin yüksek düzey NATO diplomatlarına dayanarak yayınladığı haberde konuyla ilgili kararın bugün çıkacağı belirtildi. Avusturya'nın Ankara tarafından bloke edilmesine, Viyana yönetiminin Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki üyelik görüşmelerine son verilmesini talep etmesinin ve Avusturyalı politikacıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmelerinin neden olduğu ifade ediliyor.





NATO'nun alacağı karara göre, Avrupa, Asya ve aralarında Gürcistan ve Ukrayna'nın da bulunduğu eski Sovyet Cumhuriyetleri ile ittifak arasındaki işbirliği genişletilecek ve bundan böyle her ülkenin NATO ile tek başına anlaşma imzalayabilmesi mümkün olacak. Böylelikle Avusturya nedeniyle aylardır bütün ortak ülkeleri bağlayan askeri işbirliği yasağı kalkmış olacak.





Ortaklık programı NATO'nun yükünü azaltıyor





Üst düzey bir NATO temsilcisi, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli ortak ülkelerden Avusturya'yı izole eden uygulamayı kabul ettirmesini beklediğini söyledi. NATO çevrelerinden yapılan açıklamalarda "bu nahoş konunun ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılacağı Perşembe günkü NATO zirvesinden önce gündemden kalkmasının umulduğu" belirtildi. Zirvede kararlaştırılacak reformlar sayesinde ‘barış için ortaklık' programı yeniden başlatılabilecek. Avusturya ise ortaklık projesinde yer almayacak.





Kararın NATO'nun Balkanlar'daki mevcudiyeti açısından ne anlama geldiği henüz açıklık kazanmadı. Kosova'daki NATO barışı koruma misyonuna 400 askerle katılan Avusturya bu bölgede en fazla asker görevlendiren ülkeler arasında yer alıyor. NATO açısından önemli rol oynayan ortak ülkeler askeri operasyonlarda ittifakı destekliyor, eğitim programlarına katılıyor, savunma bölgesinde yolsuzlukla mücadelede ve cephane ve mayın imhasında NATO'ya yardımcı oluyorlar. Ortak ülkeler aynı zamanda askeri istihbarat bilgilerini de ittifak ile paylaşıyorlar.



