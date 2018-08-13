'Türkiye Avrupa'ya Yunanistan'dan daha büyük kriz yaşatabilir'

Sputnik'in haberine göre Merkez Bankası'nın müdahalelerine rağmen TL'nin değerini kaybetmeye devam ettiği belirtilen yazıda, "Piyasa katılımcıları, Merkez Bankası'nın yeni adımının, sermaye hareketine kısıtlamanın getirilmesi olabileceğinden korkuyor" dendi.







'YÖNETİM, MODERN PARA TEORİSİNİN TÜM TEDBİRLERİNE BAŞVURDU'





Ülke yönetiminin önce modern para teorisinin tüm tedbirlerine başvurduğunu yazan Vestifinance, iktidarın ekonomiyi teşvik etmek için faizi çok düşük seviyede tutarak para basma kararını aldığını ama hiçbir başka ek tedbir almadığını belirterek, "Ülkedeki para arzı 7 yılda 3 katlandı, faizler ise yüzde 4.5 seviyesine indirildi. Hükümet, borçlanmanın büyümesini teşvik etmeye karar verdi. Bütçe açığı yükseldi ve TL'nin hızlı devalüasyonu, dolarla borçlanmanın büyümesine yol açtı" diye yazdı.





Yazıda, "Yabancı para cinsinden borçlanmalar artmakta, çünkü kimse uygun faizden de olsa, sürekli değer kaybeden paradan krediler vermek istemiyor" ifadesine yer verildi.







'YUNANİSTAN'IN YOL AÇTIĞINDAN ÇOK DAHA BÜYÜK BİR KRİZ GELEBİLİR'





Bu durumda Yunanistan'ın yol açtığından çok daha büyük bir krizin gelebileceğini kaydeden Vestifinance, "Çünkü Euro Bölgesi'nden çok fazla fon ve banka, enflasyon ve ekonomik büyümeye erişim alabilmek için yatırımlarını Türk ekonomisine yönlendirmişti ve şimdi onlar, sermaye hareketleri ve döviz devalüasyonları üzerindeki kontrolü kaybetme riskiyle karşı karşıya" ifadelerini kullandı.





Sputnik