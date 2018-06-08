Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye artık resmen ekonomik krizin içinde... /08 Haziran 2018 03:09

Türkiye artık resmen ekonomik krizin içinde...

Türkiye, 2001 krizinden sonra ilk defa ekonomik anlamda en ciddi sarsıntıyı yaşıyor. Elde edilen verilere göre ciddî bir ekonomik krizin içinde olduğumuz kesinleşti.

SHABER3.COM


Döviz kurlarındaki rekor artışlar, kredi borçları ve dev şirketlerin borç yapılandırmasına gitmeleri derken kaçınılmaz bir ekonomik krize doğru yol alınıyor. Son olarak tüketici fiyatları, Mayıs ayında yüzde 1.62 yükselerek son yedi yılın zirvesine çıktı. İlk beş aydaki artış ise yüzde 6.39’u buldu. Bu rakam da yine bir rekor. Artık idare etme döneminin bittiği, işin vatandaşın sofrasına da yansıyacak noktaya kadar geldiği yorumları yapılıyor. 

Önümüzde iki yol var

Havuz Medyasından Karar Gazetesi Ekonomi şefi  İbrahim Kahveci de köşesinde yaklaşmakta olan ekonomik krizin tehlikesine en fazla yer veren bir isim. Kahveci, “Nerede ise bir ekonomik krize girdiğimiz kesinleşti. Yani bugün henüz ilk günlerini yaşıyor olabiliriz, ama aradan geçen her süre zarfında ekonomik sorunlar artarak devam edecek.” diyor. Kahveci’ye göre önümüzde iki yol var: “1- Ya ‘dış mihraklar’ sloganı ile devam ederek Venezuela olacağız. (Ki, millet bu slogana epeyce inanmış durumda). 2- Ya da aklımızı kullanıp çözümler arayacağız.”

Bu akılla çözüme gidilmez

Kahveci, yazısında ülkedeki yurttaşların iki şeye inandığını belirtiyor: “1- Herkes Türkiye’ye düşman, 2- AB ve ABD bizim ekonomimizi çökertiyor” Bu akılla çözüm önerisi sunulmasının pek de mümkün olmadığını söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Döviz fiyatları kriz diyeli epey oldu, ama dün itibari ile artık faizler de yüzde 18,0 sınırını aşarak resmen kriz demiş oldu. Bir tarafta yüksek faiz , diğer tarafta yüksek döviz. Yani iki yüksek maliyet birleşti. Yeterince üretmediğimiz halde çok tükettirmek için yurt içi talebi dış borçla itelediğimizde karşımıza yüksek enflasyon ve sonuçları çıkıyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye artık resmen ekonomik krizin içinde... Sonraki Haber >>

Promterdan sonra canlı yayında da kulaklık...

Promterdan sonra canlı yayında da kulaklık...

İttifakta çatlak... Bahçeli AKP'ye sert çıktı...

İttifakta çatlak... Bahçeli AKP'ye sert çıktı...

Silivri Cezaevi'nde işkence ile gelen ölüm meclise taşındı

Silivri Cezaevi'nde işkence ile gelen ölüm meclise taşındı

BM’den AKP iktidarına ültimatom

BM’den AKP iktidarına ültimatom

Erdoğan'dan yine tarihi gaf!

Erdoğan'dan yine tarihi gaf!

Saadet'ten Erbakan'a ağır cevap: Palyaçoluk

Saadet'ten Erbakan'a ağır cevap: Palyaçoluk

Bu kez dili dolaştı, söylediklerinden kimse bir şey anlamadı

Bu kez dili dolaştı, söylediklerinden kimse bir şey anlamadı

Eski ABD Büyükelçisi: En büyük sorun S-400 anlaşması

Eski ABD Büyükelçisi: En büyük sorun S-400 anlaşması

Muharrem İnce'den Tosun Paşa'lı cevap

Muharrem İnce'den Tosun Paşa'lı cevap

'Bylock, morbeyin vs bunlar yargının elinde olan şeyler'

'Bylock, morbeyin vs bunlar yargının elinde olan şeyler'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
05:04:18