NBA basketbolcusu Enes Kanter CNN’de yayınlanan ‘Connect The World’ programına katıldı. Kanter programda Ramazan ayında oruç tutmayı anlattı. Programda Kanter’e, “Kutsal Ramazan ayı boyunca NBA playoff serisine katılmak nasıl bir şey?” sorusu da yöneltildi.





Programda Enes Kanter, YSK’nın İstanbul seçimini iptal etmesini ve Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığının elinden alınmasını da değerlendirdi. Kanter, “Türkiye artık demokratik bir ülke değil.” dedi.

Kanter ayrıca futbolu sevdiğini söyleyerek, “Ben Liverpool’da Mohammed Salah’ın büyük bir hayranıyım.” şeklinde konuştu.