Samanyolu Haber /Gündem / 'Türkiye artık Avrupa'nın müttefiki değildir' /29 Mart 2017 14:39

'Türkiye artık Avrupa'nın müttefiki değildir'

Avrupa hakkında "Türkiye artık onların uydusu ve müttefiki değildir" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye, bağımsız bir müttefiktir ve bu itibarla yaşanan süreç Avrupa Birliği'nden bir kopuş değil ilişkilerin ve kuralların yeniden belirlenme sürecidir" ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pursaklar Belediyesi Saray Kültür Merkezinde düzenlenen bir panelin açılışında konuştu. 

Konuşmasında "İşte bugün Avrupa ile 16 Nisan üzerinden daha görünür bir şekilde yaşadığımız ama evveliyatı da olan bu sürtüşme Türkiye'nin bu rol dağılımına itirazı ve yeni konumunu iyi anlama ve dünyaya iyi anlatabilme çabasıdır. Türkiye artık onların uydusu ve müttefiki değildir" diyen Soylu, "Türkiye dünyadaki bütün ülkelerle ilişki kurabilir, müttefik de olabiliriz ama tırnak içinde söylüyorum ki Türkiye, ayakları üzerinde duran, geleceğe bakabilen kendi değerlerinden kopmayan, dünyanın bugün içinde bulunduğu anlam ve mana boşluğunu tamamlayan bağımsız bir müttefiktir ve bu itibarla yaşanan süreç Avrupa Birliği'nden bir kopuş değil ilişkilerin ve kuralların yeniden belirlenme sürecidir" ifadelerini kullandı.

Soylu şöyle konuştu:

"Batı ile bizim durduğumuz yeri, karşılıklı pozisyonumuzu herkes çok iyi okumak zorundadır. Türkiye, hem jeopolitik konumu hem de tarih ve medeniyet birikimi açısından bu tablodaki en önemli oyuncudur. Burada eğer bir oyun kurulacaksa ya Türkiye'yi bu işin başat aktörü olarak kabullenmek zorundasınız ya da Türkiye'yi bir şekilde saf dışı bırakmak, etkisiz ve kımıldamayacak hale getirmek zorundasınız. Batı dünyası, Ortadoğuyu şekillendirmeye başladığı yıllardan itibaren Türkiye için hep ikinci şıkkı seçmiştir"
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