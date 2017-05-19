Türkiye Almanya'dan İncirlik'e karşı ne istiyor?

Türkiye, Alman Federal Savunma Komisyonu üyesi vekillerin İncirlik Üssü ziyaretine onay vermemişti. Almanya Başbakanı Angela Merkel, İncirlik’ten çekilebileceklerini söylemişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bunun üzerine “İncirlik’ten çekilirlerse kendileri bilir” demişti.





‘Şimdiye dek 80 kişiye iltica hakkı tanındı’





Deutsche Welle Türkçe’den Değer Akal’ın haberine göre ABD ziyareti sırasında Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi’nde konuşan Alman bakan, krize ilişkin bilgi verdi.





Gabriel Türkiye’den Almanya’ya 450 kişinin iltica başvurusunda bulunduğunu, bu kişilerden 80’ine iltica hakkı tanındığını ifade ederek, “Şimdi Türk hükümeti bizden bu kişileri, hapsedilmeleri için, Türkiye’ye vermemizi istiyor. Bu bir NATO müttefikinin diğer bir NATO müttefikine şantaj uyguladığı bir durumdur. Bu kesinlikle mümkün değil” diye konuştu.





İadeye karşılık İncirlik





Gabriel, Türkiye’nin şartını şöyle anlattı: “Erdoğan’ın hükümeti, bize ‘Eğer iltica başvurusunda bulunanları bize iade ederseniz, evet işte o zaman milletvekilleriniz Alman askerlerini ziyaret edebilir’ dedi. Bu kanunlarımızın, anayasamızın ihlalidir, böyle bir şey yasak.”





‘Çok tehlikeli bir durum’





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, “Almanya İncirlik’ten çıkmak isterse kendileri bilir, onlara yalvaracak değiliz” dediği hatırlatılan Gabriel, şunları kaydetti: “İşte bu sorunla baş etme şekilleri bu. Türk tarafına ‘Bu çok tehlikeli bir durum, lütfen bu ordunun Federal Meclis denetimi altında bir ordu olduğu gerçeğini hafife almayın, karar mercii Federal Meclis’ sözleriyle anlatmaya çalıştık. Sonra çıkıp açıkça, kamuoyu önünde, iltica yasalarımızı değiştirmediğimiz müddetçe ziyaret izni vermeyeceklerini açıkladılar. Bu imkânsız. Ben arkadaşım Mevlüt Çavuşoğlu’nu aradım, ‘Sorunu çözelim’ dedim ve yanıtı ne yazık ki işte sizin ifade ettiğiniz gibi oldu.”





ABD de devrede





Alman bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la konuyu NATO Zirvesi’nde ele almaya çalışacaklarını anlatarak, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın da ‘mesaj’ı Erdoğan’a iletecekleri yönünde söz verdiğini kaydetti.





Türkiye, geçen yıl da Almanya’nın ‘Ermeni soykırımı’nı kabul etmesinin ardından Alman vekillerin İncirlik ziyaretlerine ‘ambargo’ koymuştu.





İncirlik Üssü’nde yaklaşık 250 Alman askeri bulunuyor.