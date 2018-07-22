Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye, Almanya’ya ilticada Afganistan ve Nijerya'nın önüne geçti /22 Temmuz 2018 22:34

Türkiye, Almanya’ya ilticada Afganistan ve Nijerya'nın önüne geçti

Türkiye, 15 Temmuz sonrası başlayan cadı avı ve adil yargılanma şartlarının ortadan kalkmasıyla en çok iltica göçü veren ülkeler arasına girme yolunda ilerliyor.

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Son iki yılda özellikle Avrupa ülkelerine sayıları binlerle ifade edilen Türkiye vatandaşının iltica ettiği haberleri basına yansırken başvuru yapılan ülkelerin başında ise Almanya geliyor. 

Almanya'da yaşayan gazeteci Elmas Topçu, kişisel Twitter hesabından Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’nin yayımladığı ‘iltica raporu’ndan veriler paylaştı. Buna göre, haziran ayında Almanya'ya en çok sığınma başvurusu yapanların geldiği ülkeler arasında Suriye ve Irak'tan sonra Türkiye 3.sırada. Afganistan ve Nijerya'nın ise önünde. Türkiye 2017 başından beri en çok sığınmacı gelen ilk 10 ülke arasında yer alıyor.


''Haziran ayında Almanya'ya en çok sığınma başvurusu yapanların geldiği ülkeler. Suriye ve Irak'tan sonra Türkiye 3.sırada. Afganistan ve Nijerya'nın önünde. Türkiye 2017 başından beri en çok sığınmacı gelen ilk 10 ülke arasında'' diyen Elmas Topçu'nun paylaştığı rapora göre bir ay içinde 884 Türkiye vatandaşı Almanya’ya iltica etmiş. Bir önceki aya göre yüzde 35’lik bir artış var.

Listede 2 bin 865 kişiyle Suriye birinci, 1145 vatandaşıyla Irak ikinci, Nijerya, Afganistan, Somali, İran gibi ülkeler ise Türkiye’nin gerisinde. 

Yakın zamanda AP’nin geçtiği bir haberde Norveç yetkilileri, Türkiye’den gelen iltica talebinin son haftalarda gözle görülür biçimde arttığını açıklamıştı.

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