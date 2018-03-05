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Türkiye Almanya’dan Salih Müslim’i istedi
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Türkiye Almanya’dan Salih Müslim’i istedi
/
05 Mart 2018 14:26
Türkiye Almanya’dan Salih Müslim’i istedi
PYD'nin eski eşbaşkanı Salih Müslim için Almanya'ya iade talebinde bulunuldu
SHABER3.COM
Türkiye, geçtiğimiz haftafa Çekya'da gözaltına alınan PYD’nın eski eş başkanı Salih Müslim için Almanya’dan geçici tutuklama ve iade talebinde bulundu.
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