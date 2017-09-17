Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye Alman Büyükelçiyi bakanlığa çağırdı /17 Eylül 2017 00:33

Türkiye Alman Büyükelçiyi bakanlığa çağırdı

Almanya’nın Köln şehrinde dün PKK yandaşları tarafından etkinlik düzenlenmesine Alman makamlarınca izin verilmesinin ardından Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Türkiye’nin tepkisi iletildi.

Türkiye Alman Büyükelçiyi bakanlığa çağırdı

LKELİ DURUŞA DAVET EDİYORUZ
“Almanya’nın Köln şehrinde bugün PKK terör örgütünün Almanya’daki uzantıları tarafından bir etkinlik düzenlenmesine ve burada terör propagandası yapılmasına izin verilmiş olmasını kınıyoruz. Tepkimiz Bakanlığa çağrılan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi nezdinde kuvvetli şekilde ifade edilmiştir. 

Festival adı altında düzenlenen sözkonusu propaganda faaliyeti sırasında, Almanya’daki mevzuata göre yasak olmasına rağmen, PKK terör örgütünün sembollerinin kullanılmasına, elebaşı Öcalan’ın posterlerinin açılmasına ve PKK’nın halihazırdaki elebaşılarından birinin de terörü öven mesajının okunmasına gözyumulmuştur. 

Köln’deki faaliyetin Alman yetkililerin bu tür düzenlemelere izin vermeyecekleri yönündeki açıklamalarından sonraki ikinci faaliyet olması da dikkat çekicidir. Almanya’nın terörle mücadelede izlediği bu çifte standartlı tutum, terörizmle küresel mücadele adına kaygı vericidir. Almanya’yı terörün her türüne karşı ilkeli bir duruşa davet ediyoruz.”
<< Önceki Haber Türkiye Alman Büyükelçiyi bakanlığa çağırdı Sonraki Haber >>

Cübbeli'den al haberi: Gördüğüm rüyaya göre Meclis'te savaş kararı alındı

Cübbeli'den al haberi: Gördüğüm rüyaya göre Meclis'te savaş kararı alındı

İşte Bylock Hukuksuzluğu

İşte Bylock Hukuksuzluğu

Avrupa'nın Erdoğan'a tavrı değişir mi?

Avrupa'nın Erdoğan'a tavrı değişir mi?

Yine Aksaray Savcısı Ayhan Demir

Yine Aksaray Savcısı Ayhan Demir

Gurbette ufkunun ruhuna yürüdü...

Gurbette ufkunun ruhuna yürüdü...

TUİK'in yüzde 5 büyüme rakamı şaibeli

TUİK'in yüzde 5 büyüme rakamı şaibeli

Üçok:15 Temmuz'a katılan askerlerde ByLock çıkanların sayısının 10'u geçmez

Üçok:15 Temmuz'a katılan askerlerde ByLock çıkanların sayısının 10'u geçmez

Sürgünde vefat eden Dikyurt: Abiler hizmetlerinden geri durmasınlar...

Sürgünde vefat eden Dikyurt: Abiler hizmetlerinden geri durmasınlar...

Erdoğan'ın danışmanlarının 'dolar' kavgası

Erdoğan'ın danışmanlarının 'dolar' kavgası

AKP'li başkandan fındık üreticisine: Kim öğretti oğlum sana bunu yapmanı

AKP'li başkandan fındık üreticisine: Kim öğretti oğlum sana bunu yapmanı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:23:42