Türkiye AKP'li belediye aracından yapılan hilafet çağrısını konuşuyor

Türkiye AKP'li belediye aracından yapılan çağrıyı konuşuyor







Üsküdar’da Halep için düzenlenen mitingde belediyenin aracından “En kısa zamanda İslam birliğini yeniden tesis etmeli ve halifemizi seçmeliyiz” anonsu yapıldı.













CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Twitter hesabından o anların görüntüsünü paylaştı.





Araçtan yapılan anonsta “Irak, Mısır ve Suriye’de bu kanlı zillete düşmüş günlerden kurtulmamız için en kısa zamanda İslam birliğini tekrar tesis etmeli ve halifemizi seçmeliyiz. Cenabı Allah’ın ‘Ey müminler, toparlanın, Allahın ipine sımsıkı sarılın, ayrılığa düşmeyin’ emrini yerine getirmediğimiz sürece İslam dünyasından, işgal, zulüm, kan, gözyaşı asla eksik olmayacaktır” ifadeleri kullanıldı.