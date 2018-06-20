Türkiye, Afrika liginde: Sefalette ikinci sıraya yerleşti!









Ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye’nin sefalet endeksinde kırılgan beşli içinde ikinci sırada yer aldığını söylüyor.





Sefalet endeksi (Misery Index) terimini ilk olarak 1970’lerde Amerikalı iktisatçı Arthur Okun ortaya attı. Endeks yıllık enflasyon oranı ve işsizlik oranının toplamından oluşuyor. Endeks değerinin yükselmesi zaten iş bulmakta zorlanan insanların daha yüksek enflasyona maruz kalması yani sefaletin arttığı anlamına geliyor.





Eğilmez’in kişisel blogunda kaleme aLdığı yazısında, Türkiye’nin sefalet endeksinin son 5.5 yılda artış eğilimi içine girdiğini belirtiyor.





Buna göre 2013 yılında 18.3 olan endeks Haziran 2018 itibarıyla 31.9’a ulaştı.





Sefalet son beş buçuk yılda Türkiye’de ikiye katlanırken listede Güney Afrika birinci sırada yer alıyor, Türkiye ise ikinci sırada…





Beş ülke arasında bu değerlendirme açısından en iyi durumda olan ülkeler Endonezya ve Hindistan olarak görünüyor. Türkiye’de sefalet endeksi 31.9 iken, endeks aynı dönemde Güney Afrika’da 39.4, Brezilya’da 26.7, Hindistan’da 8.3, Endonezya’da 8.2 seviyesinde gerçekleşti. sefalet endeksinin nasıl düşürülebileceğine ilişkin ise Eğilmez, şu yorumu yapıyor:





“Türkiye’de yılın ilk çeyreğinde oldukça yüksek bir büyüme oranına karşılık enflasyon, işsizlik ve faizlerdeki yükseklik sefalet endeksinin yüksek olmasının temelini oluşturuyor. Türkiye, dış finansmana aşırı bağımlı ekonomiler arasında bulunuyor. Bu durumda endeksteki enflasyon bileşenini aşağı çekebilmenin yolu TL’nin değer kaybetmesini önlemek olarak karşımıza çıkıyor. Bunun da temel yolu ekonomide risk yaratıcı, yabancı yatırımcıyı tedirgin edici hareketlerden kaçınmak. Enflasyon denetlenebilirse faizler de düşmeye başlar. Endeksteki bir diğer kalem olan işsizliği düşürebilmek de büyümenin daha çok istihdam yaratabileceği alanlara yöneltilmesinden geçiyor. Bu da inşaat yatırımından çok sanayi yatırımına yönelmeyi gerektiriyor.”