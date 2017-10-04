Türkiye, 258 milyon lira tazminata mahkûm oldu





Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, 2012-2016 yılları arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye aleyhine açılan dâvâlarda 485 ihlâl kararı verdi. Türkiye, 2004-2016 yılları arasında ise 258 milyon lira tazminat ödemeye mahkûm edildi. Sputnik’te yer alan habere göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok’un soru önergesini yanıtlayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AİHM’e yapılan başvurular ve kararlara ilişkin bilgi verdi. Buna göre Türkiye aleyhine AİHM’e; 2006’da 2328, 2007’de 2828, 2008’de 3706, 2009’da 4474, 2010’da 5821, 2011’de 8668, 2012’de 9098, 2013’te 3505, 2014’te 1584, 2015’te 2212, 2016 yılında ise 8308 başvuru oldu. AİHM Türkiye aleyhine açılan davalarda 2012’de 117, 2013’te 118, 2014’te 94, 2015’te 79 ve 2016’da 77 ihlâl kararı verdi. Adalet Bakanı Gül’ün yanıtına göre; Türkiye; 2004’te 22 milyon 227 bin 431.00 TL, 2005’te 16 milyon 218 bin 875.48 TL, 2006’da 13 milyon 847 bin 145.88 TL, 2007’de 26 milyon 221 bin 833.85 TL, 2008’de 10 milyon 391 bin 440.84 TL, 2009’da 11 milyon 662 bin 799.72 TL, 2010’da 33 milyon 99 bin 333.12 TL, 2011’de 37 milyon 137 bin 69.80 TL, 2012’de 14 milyon TL, 2013’te 18 milyon TL, 2014’te 20 milyon TL, 2015’te 7.5 milyon TL ve 2016’da 28 milyon TL tazminata mahkûm oldu. Bu verilere göre 2004-2016 yılları arasında Türkiye 258 milyon lira tazminat ödemeye mahkûm edildi.





AİHM’e ödenen tazminatların dörtte biri Türkiye’den





CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, incelemelerine göre Türkiye’nin en çok Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkıyla ilgili maddesini ihlâl etmekten ceza aldığını kaydetti. “Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında insan hakları ihlalleri sıralamasında açık ara birinci hale geldi” diyen, AİHM’ye ödenen tazminatların dörtte birinin Türkiye’den gittiğini ifade ederek, “Bununla birlikte Avrupa Konseyi belgelerinde yer alan istatistiklere göre Türkiye, AİHM tarafından belirlenen tazminatları kuralların gerektirdiği zaman diliminde ödemede de sorunlu bir ülke. Yani hem hak gaspından mahkum oluyorsunuz hem de bunu ödemiyorsunuz. Bu da ayrı bir hukuk ve insan hakkı ihlâli” dedi.