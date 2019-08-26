Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye 250 bin ton buğday ithal edecek /26 Ağustos 2019 12:27

Türkiye 250 bin ton buğday ithal edecek

Toprak Mahsulleri Ofisi toplam 250 bin ton buğday alımı için bir dizi uluslararası ihale açtı

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Reuters'ın haberine göre Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) toplam 250 bin ton buğday alımı için bir dizi uluslararası ihale açtı.

Avrupalı ticaret kaynaklarının verdiği bilgiye göre ihalelere 3 Eylül'e kadar teklif verilebilecek.

Pazartesi günü Reuters'a açıklama yapan kaynaklar, 100 bin tonluk 25 ihalenin açıldığını aktardı.

TMO'nun ihalenin yüzde 20 fazla ya da azından satın alma hakkını kendinde saklı tuttuğunu söyleyen kaynaklar, nakliyenin 10-27 Eylül tarihleri arasında yapılacağunu belirtti.

Teklifler Amerikan Doları, Rus Rublesi ve Türk Lirası cinsinden verilebilecek.
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