Samanyolu Haber /Gündem / TürkAkım'da ilk sevkiyat için tarih belli oldu /14 Mayıs 2019 21:22

TürkAkım'da ilk sevkiyat için tarih belli oldu

Rusya, TürkAkım'da doğal gaz sevkiyatının 31 Aralık'ta başlayabileceğini açıkladı. TürkAkım, Rus doğal gazını Karadeniz'in altından Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak.

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Rus gazını Karadeniz'in altından Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım projesinde ilk sevkiyatın yıl sonunda gerçekleşeceği açıklandı.

Rus enerji şirketi Gazprom'un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oleg Aksyutin, "Deniz bölümü hazır. Rusya tarafında kara bölümü de yüzde 100 hazır ve Türk tarafındaysa yaklaşık yüzde 73.5 hazır" diye konuştu.

St Petersburg'da gazetecilere konuşan Aksyutin, TürkAkım ile doğal gaz seviyatını 31 Aralık başlamasını beklediklerini söyledi.  

TürkAkım boru hattı projesi Karadeniz'in altından döşenen her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteli 930 kilometre uzunluğunda iki boru hattından oluşuyor. Bir hattın Türkiye'ye diğer hattın ise Avrupa'ya gaz taşıması öngörülüyor.

Rusya halen Türkiye'nin en büyük doğalgaz tedarikçisi konumunda bulunuyor. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) yıllık raporuna göre Türkiye 2017'de doğalgaz ithalatının yüzde 51,93'ünü Rusya'dan yaptı.

TürkAkım projesinin deniz bölümü geçen yıl sonbaharda tamamlanmıştı. Projenin deniz bölümünün tamamlanması nedeniyle Kasım 2018'de düzenlenen törene Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katılmıştı.

(Deutsche Welle Türkçe)

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