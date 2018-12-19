Samanyolu Haber /Ekonomi / Türk vatandaşları 6 ayda dışarı 17 milyar dolar çıkardı /19 Aralık 2018 11:12

Türk vatandaşları 6 ayda dışarı 17 milyar dolar çıkardı

Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, zengin vatandaşlar, TL’deki değer kaybı ve ekonomik krizle varlıklarını yurt dışına taşıyor.

SHABER3.COM

Türklerin yurt dışındaki bankalardaki döviz mevduatı, haziranda 25 milyar 895 milyon dolar seviyesinde iken ekimde 42 milyar 866 milyon dolara yükseldi.

Verilere göre yurt içi yerleşiklerin yurtdışı bankalardaki toplam mevduatı ekimde yabancı para ve TL cinsinden toplam 49 milyar 150 milyar dolara yükseldi. Bu rakam haziranda 33 milyar 6 milyon dolar seviyesindeydi. Efektif ve mevduatların toplamı ise aynı dönemde 47.8 milyar dolardan 65.2 milyar dolar seviyesine ulaştı.

AÇIK 335 MİLYAR

T24’ün haberine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2017 sonuna göre yüzde 1.1 azalışla 230.3 milyar dolar, yükümlülükleri (Türkiye’deki yabancı varlıkları) ise yüzde 18.6 oranında azalışla 565.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yabancı varlıkları eriten ise sermaye kaçışından öte TL’deki değer kaybıyla birlikte Türkiye’deki varlıkların hızla değer kaybetmesi oldu.

Türkiye’nin yurt dışı varlıklarıyla yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2017 yıl sonunda eksi 461.9 milyar dolarken 2018 ekim sonunda 335.1 milyar dolara geriledi.

REZERVLER AZALDI

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2017 sonuna göre yüzde 20 azalışla 86.2 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 20.9 artışla 92.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve TL cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 40.6 artışla 49.2 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 sonuna göre yüzde 42.5 oranında azalışla 112.6 milyar dolara, aynı dönemde portföy yatırımları yüzde 21.6 azalarak 136 milyar dolara geriledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türk vatandaşları 6 ayda dışarı 17 milyar dolar çıkardı Sonraki Haber >>

Hidayet Karaca'nın tutuklanışının 4. yıldönümü... Dumanlı anlattı

Hidayet Karaca'nın tutuklanışının 4. yıldönümü... Dumanlı anlattı

Erdoğan'ın danışmanı: Türkiye'de tutuklu gazeteci yok

Erdoğan'ın danışmanı: Türkiye'de tutuklu gazeteci yok

Fabrikanın çatısı çöktü

Fabrikanın çatısı çöktü

Eski Başbakan'ın korumaları kameramanı dövdü

Eski Başbakan'ın korumaları kameramanı dövdü

Çantası uçağa alınmayan yolcu havaalanını birine kattı

Çantası uçağa alınmayan yolcu havaalanını birine kattı

Otoparkta tartıştığı adamı ezmeye çalıştı

Otoparkta tartıştığı adamı ezmeye çalıştı

Ademiyattaki Sır veya çeşit çeşit adamlar

Ademiyattaki Sır veya çeşit çeşit adamlar

Trabzonsporlular GS Store'a saldırdı

Trabzonsporlular GS Store'a saldırdı

Cemaate ölüm fetvası veren %20'ci rektör Akgündüz'den skandal sözler

Cemaate ölüm fetvası veren %20'ci rektör Akgündüz'den skandal sözler

İngiltere'ye gönderilen Belge UYAP kaynaklı

İngiltere'ye gönderilen Belge UYAP kaynaklı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:18:31