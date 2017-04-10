Samanyolu Haber /Gündem / Türk Vakfı, 33 farklı kültürü biraraya getirdi /10 Nisan 2017 14:12

Türk Vakfı, 33 farklı kültürü biraraya getirdi

Kanada Kültürlerarası Diyalog Vakfı’nın Toronto’da düzenlediği "Nevruz" temalı “Dünya Bahar Şöleni” Kanada’da yaşayan 33 farklı milletten insanları bir araya getirdi, şölende katılımcı ülkelerin el sanatları, kültürü ve yöresel lezzetleri tanıtıldı.

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Kanada Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve Milletvekili Michael Levitt ve Salma Zahid‘in de katıldığı, barış , sevgi ve kardeşliğin sembolü haline gelen şölen, Toronto’da yaşayan  milletlerin dayanışmasına sahne oldu..

Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği kültür şölenine ülkelerin şarkıları, halk oyunları ve yöresel dansları ayrı bir renk kattı.

Yemek Yarışması Yapıldı

Kültür Şenlikleri kapsamında düzenlenen yemek yarışmasında , Malezya birinciliği alırken, Afganistan ikinci, Özbekistan ise üçüncü oldu. Dereceye giren ülke temsilcilerine ödüllerini Michael Levitt ve Salma Zahid verdi.

Barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin yaşandığı programa ilginin her yıl gittikçe arttığını ifade eden yetkililer  “Dünyanın farklı coğrafyalarından gelmiş dostlarla birlikte bahara merhaba demenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz.” diye konuştu.

Ontario Başbakanı Kathleen Wynne’nin da tebrik mesajı gönderdiği programda sivil toplum temsilcilerine Milletvekilleri Michael Levitt ve Salma Zahid tarafından takdir belgesi verildi
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