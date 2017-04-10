Türk Vakfı, 33 farklı kültürü biraraya getirdi

Kanada Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve Milletvekili Michael Levitt ve Salma Zahid‘in de katıldığı, barış , sevgi ve kardeşliğin sembolü haline gelen şölen, Toronto’da yaşayan milletlerin dayanışmasına sahne oldu..







Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği kültür şölenine ülkelerin şarkıları, halk oyunları ve yöresel dansları ayrı bir renk kattı.





Yemek Yarışması Yapıldı





Kültür Şenlikleri kapsamında düzenlenen yemek yarışmasında , Malezya birinciliği alırken, Afganistan ikinci, Özbekistan ise üçüncü oldu. Dereceye giren ülke temsilcilerine ödüllerini Michael Levitt ve Salma Zahid verdi.





Barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin yaşandığı programa ilginin her yıl gittikçe arttığını ifade eden yetkililer “Dünyanın farklı coğrafyalarından gelmiş dostlarla birlikte bahara merhaba demenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz.” diye konuştu.





Ontario Başbakanı Kathleen Wynne’nin da tebrik mesajı gönderdiği programda sivil toplum temsilcilerine Milletvekilleri Michael Levitt ve Salma Zahid tarafından takdir belgesi verildi