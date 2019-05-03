Samanyolu Haber /Gündem / Türk Telekom'dan "vekil" kıyağı /03 Mayıs 2019 18:21

Türk Telekom'dan "vekil" kıyağı

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Türk Telekom'un milletvekillerine özel tarifesini paylaştı.

SHABER3.COM

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında en lüks yemekleri en ucuza yiyen milletvekilleri bir yanda, 1 kilo soğan almak için 'tanzim' kuyruklarında saatlerce bekleyen vatandaş diğer yanda.

Son olarak Türk Telekom'un "milletvekillerine özel" paketi dikkati çekti. 

HERŞEY DAHİL 29 TL

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, sosyal medyadaki paylaşımıyla ekonomik gelir dağılımının adaletsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. 

Telekom'un vekillere özel tarifesinde 1.000 kısa mesaj (SMS), 20 GB internet ve 5 bin dakika sesli görüşme paketinin herşey dahil fiyatı sadece 29 TL.

İşte o paylaşım:


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