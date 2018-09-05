Samanyolu Haber /Ekonomi / Türk Telekom'da peşpeşe istifalar /05 Eylül 2018 11:24

Türk Telekom'da peşpeşe istifalar

Türk Telekom'da C Grubu imtiyazlı hisseyi temsil eden Yönetim Kurulu Üyesi Suat Hayri Aka ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fahri Kasırga istifa etti.

SHABER3.COM

Türk Telekom'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Suat Hayri Aka'nın istifası üzerine boşalan üyeliğe Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesine göre, Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere Dr. Ömer Fatih Sayan'ın atandığı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu atama yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulacaktır. Sayın Fahri Kasırga'nın istifası üzerine boşalan üyeliğe, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının alınması kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesine göre, Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere Sayın Selim Dursun Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır. Söz konusu atama yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulacaktır."

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türk Telekom'da peşpeşe istifalar Sonraki Haber >>

Yolunuz, bu… Ne mutlu size!..

Yolunuz, bu… Ne mutlu size!..

Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor

Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor

Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah doğrulttu

Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah doğrulttu

Yüzde 30 Enflasyon sürpriz olmaz

Yüzde 30 Enflasyon sürpriz olmaz

Rusya’ya kar yağdı

Rusya’ya kar yağdı

Uçak gemisinden kamyon ve TIR fırlattılar

Uçak gemisinden kamyon ve TIR fırlattılar

Almanya'daki Türkler kriz için ne düşünüyor

Almanya'daki Türkler kriz için ne düşünüyor

200 yıllık tarihi müze kül oldu

200 yıllık tarihi müze kül oldu

Ambulans verilmediği iddiasıyla annesini otomobil bagajında taşıdı

Ambulans verilmediği iddiasıyla annesini otomobil bagajında taşıdı

İnşaat işçileri istinaf duvarının altında kaldılar

İnşaat işçileri istinaf duvarının altında kaldılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:28:15