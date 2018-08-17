Samanyolu Haber /Gündem / Türk Telekom'da hisse devrine onay /17 Ağustos 2018 09:42

Türk Telekom'da hisse devrine onay

BTK, OTAŞ'ın Türk Telekom'daki yüzde 55 hissesinin OTAŞ'a kredi veren bankaların paydaş olacağı SPV'ye devrine izin verdi.

SHABER3.COM



Türk Telekom'da hisse devrine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) onay geldi.

BTK, Ojer Telekomünikasyon'un (OTAŞ), Türk Telekom'da bulunan yüzde 55 paylarının, OTAŞ'a kredi veren bankaların paydaş olacağı bir ortak girişim şirketine (SPV) devrine izin verdi.
Dünya'nın aktardığı habere göre, Türk Telekom'dan KAP'a yapılan açıklamada ayrıca, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan TT Mobil İletişim Hizmetleri, TTNET, 11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri ve TT International Telekomünikasyon'un yüzde 100 hissedarı olan Türk Telekom bünyesinde gerçekleşecek hisse devrinin söz konusu şirketler bakımından herhangi bir sakınca doğurmayacağına… karar verilmiştir" denildi.

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Lübnanlı Hariri ailesine ait Saudi Oger'e bağlı olan Ojer Telekomünikasyon 2013 yılında Türk Telekom'da sahip olduğu yüzde 55 hisseyi teminat göstererek 4.75 milyar dolar tutarında kredi almış ancak kredinin taksitlerini geri ödeyememişti.
İki yıla yakın süren ve aralarında yüzde 55 hissenin satışı için görüşmelerin de yapıldığı süreç sonunda ise sonunda ise Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası, Ojer Telekomünikasyon'a ait Türk Telekom'un yüzde 55 hissesini devralmak için Rekabet Kurumu'na temmuz başında başvurmuştu.
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