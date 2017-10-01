Türk Telekom zor durumda

Hurriyet Gazetesi'nden Jale Özgentürk Türk Telekom'un zor günler geçirdiğini yazdı....

Türk Telekom, telekom sektöründe oyun kurucu şirketlerden biri. 2005 yılında özelleştirilen Türk Telekom’un yüzde 55 hissesi 6 milyar 614 milyon dolara Lübnanlı Hariri ailesinin şirketi Saudi Öger’e satılmıştı.

Ancak Saudi Öger’in özellikle inşaat sektöründen darbe yemesiyle sıkıntılı bir döneme girmesi Türk Telekom’da da son yıllarda zor bir süreci başlatmıştı.

Bugün şirket için tarihi bir gün. Çünkü Lübnanlı grubun Türkiye’de bankalardan aldığı 4 milyar 750 milyon dolarlık krediyi ödemesi için Hazine’nin verdiği süre dün akşam doldu.





Türk Telekom’un geleceği için yarın gözler Ankara’da olacak. Türkiye’nin en başarılı özelleştirmelerinden biri olarak lanse edilen Türk Telekom’un şu andaki ortaklık yapısı şöyle:

Şirketin yüzde 55 hissesi Oger Telecom’un sahip olduğu Otaş’a ait. Yüzde 15’i halka açık olan Türk Telekom’un Hazine’ye ait payı altın hisse ile birlikte yüzde 25, Varlık Fonu da yüzde 5 hisseye sahip.





Bugünlere gelen süreç şöyle başlıyor... Otaş, 2013 yılında büyük bölümü üç büyük banka Akbank, Garanti Bankası ve Türkiye İş Bankası AŞ’ye ait toplam 29 bankadan 4 milyar 750 milyon dolarlık kredi kullanıyor.





Ancak yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle grup bu krediyi ödemekte zora düşüyor.





Ödeme geciktikçe şirketin ortağı Hazine devreye giriyor ve ödeme konusunda gruba birkaç kez ihtar mektubu gönderiyor. Ödeme olmayınca da Hazine Otaş’a son olarak Ağustos ayında 60 günlük süre veriyor.

Otaş ile imzalanan sözleşmeye göre Hazine’nin özelleştirme sonrasında zora düşen şirkette yönetim kurulunu değiştirme hakkı var. Buna göre Türk Telekom’da 7 üyeyi değiştirme kararını şirkete bildiriyor.

60 günlük süreçte Saudi Öger’in arayışları sürüyor. Ancak bankalarla anlaşamıyor. Otaş’ın yüzde 35’ine sahip Suudi Arabistan’ın telekom şirketi Suudi Telecom ise nakit para yatırma teklifini sonuçlandırmiyor.

İşte bu sürecin sonu yarın açıklanması beklenen Hazine’nin kararı ile geliyor. Yönetim kurulunu değiştirmesi halinde Otaş, şirketteki yönetim kontrolünü kaybetmek durumu ile karşı karşıya kalacak.