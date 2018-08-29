Türk Telekom resmen devredildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ojer Telekomünikasyon AŞ'nin (OTAŞ) Türk Telekom'da sahip olduğu yüzde 55 hissenin bankaların ortak olduğu özel amaçlı şirkete (SPV) devrine izin verdi.







Türk Telekom tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na ( KAP) açıklama yapıldı. Lübnanlı Hariri ailesinin doğrudan ve Saudi Telecom Company’nin dolaylı ortak olduğu OTAŞ, Türk Telekom hisselerini teminat göstererek 2013 yılında aldığı 4.75 milyar dolar tutarındaki krediyi geri ödeyemedi. Kreditör bankalar bunun üzerine teminat hisseleri devralarak kuracakları bir SPV’ye yerleştirmeye karar verdi.





Türk Telekom 'dan KAP'a yapılan açıklamada konuyla ilgili olarak şöyle denildi:





"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Şirketimize iletilen resmi bildirime göre, Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin ("OTAŞ"), şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de (" Türk Telekom ") bulunan %55 oranındaki hisselerinin, OTAŞ'a kredi veren bankaların paydaş olacağı bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralınması Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür."





2005 yılında özelleştirilen Türk Telekom’un yüzde 55 hissesi 6 milyar 614 milyon dolara Lübnanlı Hariri ailesinin şirketi Saudi Öger’e satılmıştı.