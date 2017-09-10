Türk Telekom binaları kiralamaya başladı

TBMM, Yargıtay, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanı başındaki Türk Telekom'a ait bina açık ve kapalı alan etkinlikleri için kiralamalara açıldı. Aylık en az 20 bin TL ödeyenler, yüksek yargı organı Yargıtay’ın yan bahçesinde tam sekiz yıl boyunca istediği her etkinliği yapabilecek





Ankara’nın göbeğinde, Yargıtay’a komşu, Milli Eğitim Bakanlığı’na, TBMM’ye, Başbakanlık eski binasına, İçişleri Bakanlığı’na ve Adalet Bakanlığı ek binasına birkaç metre uzaklıktaki Türk Telekom’a ait bina, açık ve kapalı organizasyonlar ve dernek faaliyetleri için kiraya veriliyor.





Atatürk Bulvarı üzerindeki Türk Telekom binasına, “kiralık kapalı alan 355 metrekare, açık alan 500 metre kare” yazılı bir ilan asıldı. İlanda iki de irtibat numarasına yer verilirken, fiyat olarak ise “en az 20 bin TL” isteniyor.