Samanyolu Haber /Ekonomi / Türk tekstilcisine bir de Brexit darbesi /24 Ocak 2019 12:25

Türk tekstilcisine bir de Brexit darbesi

Britanya’nın Brexit sonrası gümrük birliğine devam etmemesi halinde hazır giyimde 2 milyar dolarlık ihracatın darbe alacağını belirtildi.

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İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Brexit sonrası sektörün geleceğini değerlendirdi.

Gültepe, Britanya’nın Brexit sorası gümrük birliğine devam etmemesi olasılığına karşı Türkiye’nin bu ülkeyle 29 Mart öncesi serbest ticaret anlaşması yapmasının ‘büyük zorunluluk’ olduğunu dile getirdi.

Britanya, gümrük birliğine devam etmezse bu ülkeye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında yüzde 12 ilave vergi uygulanacağını belirten Gültepe, “Yüzde 12 vergi hazır giyimde çok büyük bir rakam, bu ülkeye mevcut 2 milyar dolarlık ihracatımız darbe alır” dedi.
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