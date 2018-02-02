Samanyolu Haber /Gündem / Türk Tabipleri Birliği soruşturmasında ikinci gözaltı dalgası /02 Şubat 2018 12:28

Türk Tabipleri Birliği soruşturmasında ikinci gözaltı dalgası

Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) bildirisi ile ilgili sosyal medyada yaptıkları paylaşım nedeniyle tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı Songül A'nın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Afrin harekatıyla ilgili yapılan açıklama sonrasında 11 TTB yöneticisi gözaltına alınmıştı.

SHABER3.COM

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TTB'nin Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yayınladığı bildiriye destek veren sosyal medya hesaplarını takibe aldı.

Ekipler, bildiri lehine paylaşımalarda bulunduğu tespit edilen ve aralarında HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı Songül A. ile Aysu Simge T, Cevahir C, Ali E, avukat Kemal U. ve Sibel T.'nin de bulunduğu 13 şüpheliyi sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı.

Evlerinde arama yapılan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

11 YÖNETİCİSİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Türk Tabipleri Birliği'nin Afrin harekatıyla ilgili yaptığı açıklama nedeniyle Başkan Prof. Dr. Raşit Tükel'in de aralarında bulunduğu 11 yöneticisi gözaltına alınmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türk Tabipleri Birliği soruşturmasında ikinci gözaltı... Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:39:53