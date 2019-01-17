Samanyolu Haber /Gündem / Türk şehirlerindeki yaşam kalitesinde çok büyük düşüş var /17 Ocak 2019 15:04

Türk şehirlerindeki yaşam kalitesinde çok büyük düşüş var

Küresel yaşam kalitesi 2019 raporuna göre Bursa, İzmir, Ankara ve İstanbul'da yaşam kalitesi bir önceki yıla oranla ciddi oranda düştü.

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Euronews'te yer alan habere göre yaşam kalitesi sıralamasında 226 şehir arasında 177. sırada yer alan İstanbul, aynı zamanda trafikte en fazla zamanın harcandığı 13. şehir oldu.

Her yıl şehirlerin yaşam kalitesine dair istatistiksel raporlar yayınlayan Numbeo'nun 2019 araştırmasında Türkiye'den Bursa, İzmir, Ankara ve İstanbul yer aldı. Bu dört şehir 2018 sıralamasına göre de geriye düştü. 2018'de 49. sırada yer alan Bursa 90, 138. sırada yer alan İstanbul ise 183. sıraya geriledi.

Yaşam kalitesi endeksinde 2018'de olduğu gibi bu yıl da ilk sırada Avustralya'dan Canberra şehri yer aldı. Yaşam kalitesinin en yüksek olduğu ilk 10 şehir arasında ABD'den 4, Avustralya'dan 3 şehir bulunuyor.

İstanbul, trafikte en fazla vakit kaybedilen şehirlerden

Araştırmaya konu olan şehirler trafik, satın alma gücü, hayat pahalılığı, hava kirliliği bakımından incelendi. Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan İstanbul, Moskova ve Tahran'dan sonra sürücülerin ve yolcuların trafikte en fazla zaman kaybettiği 13. şehir oldu.

Trafik endeksi için evle iş ya da okul arasında geçen seyahat süresi kişilerle yapılan anketler dikkate alınarak hesaplanıyor. İstanbul için 'tek yön' ortalama süre 52 dakika olarak belirlendi ve 11. sırada yer aldı. 2018'de 57 dakika ile en fazla zamanın kaybedildiği 7. şehir olmuştu.
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