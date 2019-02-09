Samanyolu Haber /Gündem / Türk mültecilerin yaşadıklarını anlamak için yürümeye karar verdik' /09 Şubat 2019 12:41

Türk mültecilerin yaşadıklarını anlamak için yürümeye karar verdik'

Bir grup öğrencinin, Türkiye'den ayrılıp başka ülkelere sığınan mültecilerin sesi olmak için başlattıkları yürüyüş, kısa süre sonra büyük bir yardım etkinliğine dönüştü.

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