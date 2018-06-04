Samanyolu Haber /Ekonomi / Türk milyonerlerin %12'si ülkeyi terk etti! /04 Haziran 2018 15:07

Türk milyonerlerin %12'si ülkeyi terk etti!

ABD'de yayınlanan New York Times’ta yayınlanan bir makalede, Türkiyeli milyonerlerin yüzde 12’sinin ülkeyi terk ettiği belirtildi. Milyonerlerin iki gerekçesi var: “Ekonomik zorluklar ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın baskıcı politikaları.”

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Ruchir Sharma imzalı makalede bir ülkede ekonomi düşüşe geçtiğinde parasını ilk yurt dışına çıkaranların zenginler olduğuna dikkat çekildi: “Zenginler, paralarıyla göç etmezler. Ancak bu gerçekleştiğinde, anlayın ki o ülkede tehlike çanları çalmaya başlamıştır.”
 
Sharma, yapılan bir araştırmaya göre dünyada 1 milyon dolardan fazla paraya sahip 15 milyon kişi olduğunu ve bunlardan 100 binin geçen yıl ülke değiştirdiğini de yazdı.

Araştırmanın Türkiye ile bölümündeyse, parasını yurt dışına çıkaran zenginlere dair net rakamlar paylaşıldı: “2017’de Türkiye’deki milyonerlerin yüzde 12’si başka bir ülkeye yerleşti. Bu durum, Türkiye’deki ekonomik gidişatın ne kadar zor bir hale dönüştüğünün de kanıtı. Bu yılın başından itibaren de Türkler, liradan çıkarak dolar ve avro almaya devam etti ve paralarının büyük kısmını yurt dışına çıkardı.”

Rapora göre Türkiye, diğer büyük ekonomilere göre milyonerlerin parasını yurt dışına en fazla çıkardığı ülke konumunda. Türkiye’yi ise Venezüela izliyor.

Makalenin devamında şu tespitlere yer verildi: “Türkiyeli milyonerlerin, hem ekonomik zorluklar, hem de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın baskıcı politikaları nedeniyle ülkeden kaçtıkları görülüyor.”

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