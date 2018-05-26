Türk lirasının değer kaybı akıllı telefonları da vurdu



Akıllı telefonlara önümüzdeki ay yüzde 20 zam yapmaya hazırlanan sektör, benzinde uygulanan ÖTV modelini kendileri için de istiyor. Sektörün tamamının ithalatçı olduğunu ve kurdaki yükselişten olumsuz etkilendiklerini belirten Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Turnacı şöyle diyor:



“Dolardaki artışı belli bir noktaya kadar tüketiciye yansıtmamaya çalıştık. Perakende mağazaları da bu süreçte zam yapmadı ama gelinen bu noktada ithalattaki kur seviyeleri bizim için çok olumsuz. Mecburen zam yapmak zorundayız. Bu artış da yüzde 20 olacak.”







Turnacı, cep telefonu parçalarının Uzakdoğu pazarından dolarla ithal edildiğini hatırlattı ve “Buradaki arkadaşlarımız da maliyetleri artacağı için bunu fiyatlara yansıtacak. Dolayısıyla hem 2’inci el pazarında fiyatlar yükselecek hem de tamir ve servis ücretlerinde bir artış yaşanacak” dedi.



Çok sayıda kişi daha ucuz olduğu için ABD gibi ülkelerden cep telefonu getiriyordu. Hatta yolcu beraberinde yurda sokulan cihaz sayısı son dönemde 25 bini aşmıştı. Ancak kurdaki 4.70’li seviyeler aradaki makası daralttı.



Nasıl mı?



Örneğin ABD’den bir iPhohe X (64 GB) aldığınızı düşünelim. Oradaki fiyatı 999 dolar+ortalama 80 dolarlık vergi ücreti var. Buna Türkiye’deki 170 liralık telefon kaydı harcını eklediğimizde 4.70’lik kura göre 5 bin 241 liralık bir fatura çıkıyor.



Peki Türkiye’den alırsak ne olacak?



Apple Store Türkiye fiyatına göre aynı telefon



6 bin 99 lira. Ancak perakende mağazalarında bu fark daha da aşağı iniyor. Aynı telefonu kampanyalı fiyatlarda 5 bin 330 liraya almak mümkün. Önceden aradaki makas 1.500-2 bin lira seviyelerindeydi. Şimdi 110 liraya indi.



Türkiye’deki cep telefonu satışlarının yıldan yıla azalmaya başladığını ve sektörün gittikçe daraldığını belirten Mustafa Turnacı, hükümetten vergi indirimi talebinde bulunacaklarını açıkladı.



Cep telefonunun lüks olmadığını ve buradaki Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) haksız olduğunu savunan Turnacı, “Kur bu seviyedeyken satışlarımız daha da düşecek. Pazarımız daralacak. Nasıl akaryakıtta kur nedeniyle yeni bir ÖTV modeline gidildiyse bizim için de aynı modelin uygulanmasını talep edeceğiz. Yoksa çok sayıda istihdam kaybı olacak” ifadelerini kullandı.

