Türk Lirası'nı tavsiye ettiğine pişman oldu

Fransız finans devi Societe Generale SA'nın (SocGen) "Güney Afrika Randı karşısında Türk Lirası alın." tavsiyesi sadece bir hafta sürdü.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Murat Çetinkaya'yı 6 Temmuz'da gece yarısı görevden alması SocGen'in tavsiyesini zararına işleme çevirdi.





MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NIN GÖREVDEN ALINMASI ŞOKE ETTİ







Londra'da SocGen gelişmekte olan piyasalar (EM) stratejisti Phoenix Kalen, kaleme aldığı raporda “(Çetinkaya'nın görevden alınması) Erdoğan'ın para politikası konusunda söylemlerinin uygulanması için ısrarını, daha geniş anlamda ise Cumhurbaşkanlığı'nın ekonomi politikaları üzerindeki sıkı kontrolünü işaret ediyor.” dedi.





Fransız finans Societe Generale devi geçen hafta Türk Lirası'nda değer artışının süreceğini belirtmişti. TL iki gündür yüzde 3'e yakın eridi.





RANDA KARŞI TL İŞLEMİNİ YÜZDE 1'E YAKIN ZARARLA KAPATTI





Banka, gelişen piyasa yatırımcıları arasında uzun zamandır popüler olan işlemi yüzde 0,74 zararla (carry trade maliyeti de dahil) kapattı.





Lira başına 2,49 randdan işleme giren banka, -2,34 seviyesine zararı durdur emri koyarak- randın 2,86'ya zayıflamasını bekliyordu.





TL, Türkiye saati ile 10:37'de rand karşısında yüzde 1,7 zayıflayarak 2,4745'e geriledi.



