Türk Lirası'ndan büyük kaçış

2010 yılında yabancı para mevduatlarının toplam mevduatlar içindeki oranı yüzde 29,4 iken 2019’da bu oran yüzde 53,7 oldu ve son 15 yılın zirvesine çıktı. Bundan önceki rekor 2002 yılında yüzde 57,2 ile gerçekleşmişti. Döviz mevduat oranları 90’lı yılları andırırken, uzmanlar en büyük sorunun siyasi ve ekonomik belirsizlik olduğunu vurguluyor.







En son 2018 yılının ağustos ayında Türkiye bankacılık sektöründeki toplam mevduatların yüzde 50,6’sı yabancı paralardan oluşurken bu oran 2019 mart ayında yüzde 53,7’ye fırladı. Yurttaş Türk Lirası’ndaki değer kaybını telafi etmek için dövize kaçıyor. Öte yandan döviz kurundaki dalgalanmayı durdurmak için palyatif önlemlerle yapılan müdahaleler devam ediyor.





YSK’nin hukuksuz kararı sonrası hafta boyunca yükseliş grafiğini sürdüren dolar kuru hafta kapanışında günü sert şekilde düşerek tamamladı. Kurun düşmesinde Almanya merkezli Bild gazetesinin S-400 haberi etkili olduğu söylense de piyasada dolaşan başkaca dedikodular da mevcut.





Cuma günü Alman Bild gazetesinde çıkan “Türkiye S-400 alımını erteledi” başlıklı haber Türk Lirası’nın değerlenmesine yol açtı. Ancak Türkiye’de kamu bankalarının milyar doların üzerinde döviz sattığı da piyasalarda dolaşan dedikodular olarak kayda geçti. Reuters haber ajansının bildirdiğine göre Türk kamu bankalarının bir hafta içinde piyasaya 4,5 milyar dolar sattığını iddia etti.



