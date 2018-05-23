Samanyolu Haber /Gündem / Türk Lirası eriyor; dolar 5 liraya koşuyor: 4.92! /23 Mayıs 2018 11:41

Türk Lirası eriyor; dolar 5 liraya koşuyor: 4.92!

Türk Lirasının dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 25'e yaklaştı

SHABER3.COM


Türk Lirası dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Dolar bankalararası piyasada 4,92 ile yeni zirvesini gördü. Euro 5,76'yı aşarak rekorunu tazeledi.

Dolar/TL dün gece yarısı Asya piyasalarında yeni zirve olan 4.8450 seviyesini gördükten sonra bugün de rekoru tazeledi. Bankalararası piyasada yükselişini sürdüren dolar/TL 4,9290 ile tüm zamanların en yükseğini gördü.

Dolar/TL dün gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik iyimserliğe rağmen 4.6608'e kadar yükselmiş, dolar karşısında değer kaybeden tek para birimi olmuştu.

Euro/TL de 5,7608 ile tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü. Yüzde 50 dolar ve yüzde 50 eurodan oluşan döviz sepeti 5,3406 ile rekor düzeye çıktı. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türk Lirası eriyor; dolar 5 liraya koşuyor: 4.92! Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:07:44