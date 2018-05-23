Türk Lirası eriyor; dolar 5 liraya koşuyor: 4.92!





Türk Lirası dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Dolar bankalararası piyasada 4,92 ile yeni zirvesini gördü. Euro 5,76'yı aşarak rekorunu tazeledi.







Dolar/TL dün gece yarısı Asya piyasalarında yeni zirve olan 4.8450 seviyesini gördükten sonra bugün de rekoru tazeledi. Bankalararası piyasada yükselişini sürdüren dolar/TL 4,9290 ile tüm zamanların en yükseğini gördü.





Dolar/TL dün gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik iyimserliğe rağmen 4.6608'e kadar yükselmiş, dolar karşısında değer kaybeden tek para birimi olmuştu.





Euro/TL de 5,7608 ile tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü. Yüzde 50 dolar ve yüzde 50 eurodan oluşan döviz sepeti 5,3406 ile rekor düzeye çıktı.



